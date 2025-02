Cubana en Montevideo: "Para mí esto es el desarrollo"

Una joven cubana en Uruguay ha generado un fuerte debate en redes tras responder a un comentario en TikTok que calificaba a Montevideo como una ciudad en mal estado, sin locomoción adecuada y llena de basura.

En el video, Layla_Daniela lee en voz alta la crítica y responde con firmeza: "No, corazón. A lo mejor, si yo conociera otro país, pensara igual que tú, pero yo vengo de Cuba y para mí esto es el cielo, para mí esto es el desarrollo, desde la pavimentación de la calle, las personas, el transporte, los servicios, para mí todo está bueno."

La cubana insiste en que su percepción de Montevideo se basa en su experiencia de vida en Cuba, donde asegura que las condiciones son mucho más difíciles. Para respaldar su argumento, desafía al autor del comentario a viajar a la isla y vivir como un ciudadano común: "Te invito a que viajes a Cuba y hagas vida de ciudadano promedio, normal, dependiendo del transporte público. Que interactúes con un cubano cualquiera en algún establecimiento y regreses y hagas una comparación, y ya me digas."

El video, que al momento de esta nota acumula más de 30 mil visualizaciones y ha generado más de 300 comentarios en su perfil @layla__daniela, ha desatado un amplio debate sobre la calidad de vida en Montevideo y la perspectiva de quienes han vivido en países con realidades más complejas.

Algunos internautas coincidieron con la cubana y destacaron que Montevideo cuenta con una buena infraestructura y servicios en comparación con otros países de la región. "Montevideo tiene un buen transporte público", comentó un usuario, mientras que otro afirmó que "es una de las ciudades más limpias del mundo". Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo y varios usuarios señalaron problemas en la capital uruguaya. "Montevideo es una tristeza ya", expresó uno de los comentarios, mientras que otro sostuvo que "el transporte público es el más caro de Latinoamérica".

El debate también reflejó una discusión más profunda sobre la percepción que los propios uruguayos tienen de su país. "Muchos critican porque no han salido del país y no tienen con qué comparar", comentó un usuario, mientras que otro consideró que "Montevideo comparado con La Habana es un lujo, aunque tenga problemas". También hubo quienes subrayaron que la limpieza de la ciudad depende de la actitud de sus propios habitantes. "Si Montevideo está sucia, es porque la gente no la cuida", apuntó un usuario, mientras que otro agregó: "La mugre no aparece sola, es la gente quien la deja".

Algunas opiniones cuestionaron la comparación con Cuba y argumentaron que Montevideo no debería medirse en función de un país con una realidad política y económica completamente distinta. "No compares un país bloqueado con Uruguay", escribió un usuario, mientras que otro afirmó: "Si nos pusieran la mitad de las sanciones que tiene Cuba, veríamos cuánto duramos".

La publicación sigue sumando interacciones y reacciones, mostrando cómo un simple comentario puede abrir un debate más amplio sobre la percepción de la calidad de vida en diferentes países.

En los últimos meses, varios migrantes cubanos han compartido sus experiencias en Uruguay, destacando las oportunidades y los retos de establecerse en el país sudamericano. A través de plataformas como TikTok, diferentes voces han expuesto su visión sobre la calidad de vida y las posibilidades de crecimiento personal y económico en la nación rioplatense.

El youtuber Frank El Makina ha sido una de las figuras más influyentes en este debate. En un video reciente, describió a Uruguay como un lugar donde los servicios básicos están garantizados y la seguridad es superior a la de otros países de la región. Aunque reconoció que hay aspectos a mejorar, su perspectiva positiva generó amplias reacciones, tanto de apoyo como de escepticismo. Según él, vivir en Uruguay le ha permitido acceder a una estabilidad que en Cuba sería imposible.

Por otro lado, Lisset Catalina, una creadora de contenido cubana, compartió su historia de superación en el país. Llegó con escasos recursos y, tras un período de dificultades, logró establecerse adquiriendo una vivienda, un auto y un negocio propio. Su testimonio enfatiza la importancia del esfuerzo personal y la perseverancia para alcanzar el éxito en el extranjero. A pesar de las dificultades iniciales, sostiene que Uruguay le ha brindado una vida digna y que no tiene intención de emigrar a otro país.

En la misma línea, el cubano Yudiel ha alentado a sus compatriotas a buscar oportunidades en Uruguay con una mentalidad de emprendimiento. Destaca que, aunque los salarios pueden parecer bajos en comparación con otras economías, existen posibilidades de crecimiento si se adopta una actitud proactiva. Según él, en Uruguay hay espacio para quienes deseen trabajar duro y construir un futuro estable. Su mensaje motivador ha resonado entre quienes consideran emigrar al país sudamericano.

Estos testimonios reflejan una realidad compleja: si bien Uruguay ofrece ventajas en términos de seguridad y estabilidad, el éxito de los migrantes cubanos depende en gran medida de su capacidad de adaptación y esfuerzo personal. Mientras algunos encuentran en el país una oportunidad para prosperar, otros enfrentan retos que ponen a prueba su determinación.

