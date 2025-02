"¿Le doy gracias a Fidel?": Cubana con cáncer denuncia su realidad mientras cocina con leña

Una mujer cubana identificada como María Julia Gómez Pérez, residente en Santa Clara, denunció a través de un video en redes sociales la precaria situación en la que sobrevive mientras enfrenta un cáncer con metástasis. En las imágenes se le ve cocinando con leña, echándole aire al fuego con un cartón para poder preparar la comida de su madre de 89 años y de su hermana encamada.

"Aquí estoy, ya cociné el plato fuerte y ahora estoy haciendo el poquito de arroz congrís para darle a mi madre y a mi hermana. Pero esta mujer que tú ves cocinando tiene cáncer de mama, tiene metástasis en la cadera, en la columna, el hígado lleno de tumores y creo que también en los pulmones", relató.

Gómez Pérez denunció que, a pesar de su condición de salud, el gobierno cubano no le ha otorgado el acceso al gas licuado, lo que la obliga a cocinar de manera rudimentaria, exponiéndose a humos tóxicos. "¿A quién le puedo dar las gracias? ¿A Fidel, a Raúl, a Díaz-Canel? No me quieren dar el gas priorizado y tengo derecho", exclamó.

A su ya delicado estado de salud se suma la responsabilidad de cuidar a su madre de 89 años y a su hermana encamada, lo que agrava su situación. "Tengo que alimentarme yo, pero también tengo que alimentar a mi madre y a mi hermana encamada", dijo con frustración. También habló del dolor físico y emocional que enfrenta: "Llevo una hora aquí o dos horas haciendo esto. Me levanté en la madrugada a ablandar los frijoles y cuando ya estaban listos para hacer el arroz congrís de por la tarde, se fue la corriente", dijo visiblemente desesperada.

Su testimonio ha generado un fuerte impacto en redes sociales, donde cientos de personas han expresado su solidaridad y han condenado la falta de apoyo gubernamental. "Dios tenga misericordia de nuestro país", comentó un usuario. "El pueblo de Cuba ya no vive, solo sobrevive", agregó otro. "El gordo del presidente echando barriga mientras el pueblo se muere", escribió un internauta con indignación. "Compartan este video, que el mundo vea el sufrimiento de Cuba", sugirió otro comentario. "Mi respeto y admiración para esta mujer, una verdadera luchadora", expresó un usuario. "Dios ponga su mano, ya no podemos más", añadió otro.

Un reflejo de la crisis cubana y precariedad que padece el pueblo

El caso de María Julia Gómez Pérez se suma a la creciente ola de denuncias sobre la crisis energética y social que atraviesa Cuba. En los últimos meses, los apagones prolongados han afectado a miles de familias, algunas de las cuales han tenido que recurrir a la cocina con leña o carbón ante la falta de gas licuado.

Este jueves, la Unión Eléctrica de Cuba reportó un déficit de generación eléctrica superior a los 1,500 MW, lo que ha generado cortes de electricidad de hasta 24 horas diarias en diversas provincias. La prensa oficialista, lejos de reconocer la gravedad de la situación, ha intentado minimizar el problema, llegando incluso a romantizar los apagones como una oportunidad para "recuperar costumbres perdidas".

Casos como el de Izzy (@izzys33), una joven cubana que compartió en TikTok la dificultad de cocinar con un reverbero de alcohol durante un apagón, han evidenciado el impacto de esta crisis en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Mientras tanto, el gobierno cubano ha implementado medidas insuficientes, como la entrega de leña en algunas zonas para paliar la crisis. Sin embargo, estas acciones no han logrado resolver las carencias que afectan a la mayoría de la población, especialmente a los sectores más vulnerables, como los enfermos, los ancianos y los niños.

El testimonio de Gómez Pérez es una muestra más de la desesperación que viven muchos cubanos, quienes enfrentan no solo enfermedades graves, sino también la precariedad extrema en un país donde la escasez y la falta de acceso a necesidades básicas siguen marcando la realidad diaria.

