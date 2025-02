"Tuve que encender un reverbero con alcohol para hacerme una tortilla": La dura realidad de cocinar en apagón en Cuba

Una cubana residente en la isla, identificada en TikTok como Izzy (@izzys33), compartió un video mostrando las dificultades que enfrenta para cocinar durante un apagón, lo que ha generado diversas reacciones en redes sociales sobre la crisis energética y la escasez de alimentos en el país.

"Te voy a mostrar cómo ha sido mi atardecer en Cuba haciendo mi comida en apagón", dice Izzy en el video mientras enseña cómo encendió un reverbero con alcohol para cocinar una tortilla con tres huevos. "Aquí en Cuba el huevo está a 300 pesos por unidad, o sea, me comí 900 pesos", comenta, evidenciando los altos costos de los alimentos en la isla.

En el video, también muestra el estado de sus utensilios de cocina, ennegrecidos por el humo y la ceniza: "No sé si para los turistas es algo gracioso, pero para mí es una deshonra que mis calderos tengan este aspecto prieto. No es culpa mía, es culpa de los apagones que hay en Cuba, que me están obligando a cocinar con leña y carbón". Luego, muestra cómo calienta agua en un nono de aserrín y termina su cena con frijoles que le regalaron.

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar. "Es muy fuerte lo que se vive en Cuba. Mi mayor deseo es que todos los cubanos tengan una vida digna como nos la merecemos", comentó un usuario. Otra persona le aconsejó: "No cojas lucha con los calderos, lo más importante es poder alimentarse". Algunos también destacaron su fortaleza: "Eres una guerrera, te admiro. Se ve que eres una mujer de casa", mientras que otro usuario reflexionó: "Suena triste, pero lo importante es que pudiste comer tu comidita".

Otros comentarios apuntaron a soluciones, como el uso de paneles solares o generadores eléctricos, aunque muchos respondieron que estos recursos son inaccesibles para la mayoría de los cubanos por sus altos costos.

En otras ocasiones Izzy ha compartido en la red aspectos de su vida cotidiana en Cuba, que reflejan la escasez de alimentos y los elevados precios de productos básicos, como el queso y la carne de res.

En diciembre pasado, expresó su frustración por la falta de acceso a productos de primera necesidad y afirmó que debió haber nacido en Italia, ya que en Cuba los alimentos que disfruta son prácticamente inalcanzables. También ha sido protagonista de debates en redes luego de mostrar un plato de comida donado por un vecino, lo que generó discusión sobre la percepción de la pobreza en la isla.

Este vídeo de Izzy, que se suma a otros que muestran la dura realidad que enfrentan muchas familias en la isla, no solo para conseguir los alimentos sino para elaborarlos en medio de prolongados apagones, reaviva la conversación sobre la crisis energética y alimentaria en Cuba, donde los cortes de electricidad y la escasez de productos básicos continúan afectando a la población.

Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y alimentaria en Cuba