Cubana conmueve con su gesto con "viejitos de la calle": "Muchos llevaban días sin comer nada"

Un video compartido en TikTok por la usuaria @anita.cubanita64 se ha vuelto viral tras mostrar su noble gesto de cocinar para ancianos sin hogar en la isla, a pesar de su propia difícil situación.

En la grabación, que ya acumula miles de reacciones, la joven madre cubana aparece preparando primero la comida en un fogón de carbón. Su intención, aclara, no es volverse viral, sino simplemente hacer el bien: “Lo quería hacer porque me quería sentir bien conmigo misma (...) Me desperté bien temprano y me puse a hacer una comidita porque créanme, si el cubano pasa trabajo, imagínense estos viejitos que no tienen dónde vivir, que viven en la calle, que no tienen nadie que les dé comida”.

“Decidí aportar también un poquitico de lo que tengo, de lo que me han dado ustedes, con estas personas que no tienen nada. Aquí le estuve haciendo un arroz amarillo, hice, me dio para hacer una arrocera y un caldero bien grande", añadió en el vídeo que, por lo noble de su gesto, ha terminado viralizándose en la plataforma.

"También cogí y compré unas cajitas que son de papel y las estuve armando para poder echarle la comida aquí. Le eché también maíz, esto me estuvo quedando riquísimo. Estas fueron las cajitas que compré y nada, aquí me puse a echarle la comida y le estuve picando también de ensalada, unos tomaticos que estuve comprando”, contó mientras preparaba todo antes de salir a la calle.

La joven también animó a otras personas a sumarse a este tipo de acciones: “De verdad no saben la alegría que tenían esas personas por este poquito de comida, muchos llevaban días sin comer nada”.

El video, que al momento de esta nota superaba los 28 mil likes, ha provocado cientos de mensajes, muchos elogiando su generosidad y destacando su humildad a pesar de las adversidades.

“Las buenas acciones Dios las multiplica”, comentó una usuaria, mientras que otra escribió: “Lo mejor es que no los grabaste a ellos. Te respeto y te admiro por eso”.

Varios seguidores, incluso, han preguntado cómo pueden ayudarla a continuar con esta labor solidaria. “Mándame información para enviarte algo, por favor”, pidió una persona en los comentarios.

Sin embargo, no faltaron quienes le sugirieron que grabara la entrega de la comida. A esto, la joven respondió que había hecho un video, pero no estaba segura de si estaba bien publicarlo. “Les hice un video, pero no sé si está bien ponerlo”, escribió con emoticones de tristeza.

Una historia de lucha en medio de la crisis cubana

El gesto de @anita.cubanita64 resulta aún más significativo si se tiene en cuenta su propia situación, la cual ha documentado en videos previos. En una publicación reciente, la joven expuso las dificultades de ser madre en Cuba, mostrando cómo cocina en un fogón de carbón debido a los constantes apagones y cómo debe racionar los alimentos debido a los elevados precios.

En otra ocasión, respondió a críticas de usuarios que le sugerían emigrar, explicando que salir de Cuba es un proceso complicado y que, pese a las dificultades, lucha cada día por darle lo mejor a su hijo. “Salir de Cuba no es simplemente desearlo y hacerlo, es un proceso difícil y no todos tenemos familia afuera que nos ayude”, aclaró en un video que también generó miles de interacciones.

Su historia, reflejo de la lucha diaria de muchas madres cubanas, ha conmovido a miles de personas dentro y fuera de la isla. Mientras tanto, su acto de solidaridad con los más vulnerables continúa inspirando y generando apoyo en redes sociales.

