Fallece Roberta Flack, la voz de "Killing Me Softly", a los 88 años

La legendaria cantante y pianista Roberta Flack, reconocida por su estilo vocal íntimo y su impacto en la música soul y pop, falleció este lunes a los 88 años en su hogar, rodeada de su familia.

La artista había revelado en 2022 que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lo que le impidió seguir cantando.

Flack alcanzó la fama en la década de 1970, cuando Clint Eastwood incluyó su interpretación de "The First Time Ever I Saw Your Face" en la película Play Misty for Me. La balada no solo encabezó las listas de éxitos en 1972, sino que también le otorgó su primer premio Grammy a la grabación del año.

Al año siguiente, repitió el galardón con "Killing Me Softly With His Song", convirtiéndose en la primera artista en ganar el premio en años consecutivos.

Roberta Flack nació en Black Mountain, Carolina del Norte, y se crió en Virginia. Fue una pianista prodigio que obtuvo una beca completa para la Universidad Howard a los 15 años.

Su carrera musical despegó en los clubes de Washington D.C., donde fue descubierta por el músico de jazz Les McCann, quien la recomendó a Atlantic Records. Su álbum debut, First Take, fue lanzado en 1969, pero no fue hasta el éxito de "The First Time Ever I Saw Your Face" que su carrera tomó vuelo.

Durante la década de 1970, Flack consolidó su fama con éxitos como "Feel Like Makin’ Love", y sus colaboraciones con Donny Hathaway, como "Where Is the Love" y "The Closer I Get to You".

Su estilo, caracterizado por interpretaciones delicadas y meditadas, la distinguió dentro del soul y el R&B, ganándose el respeto de la crítica y el público.

A lo largo de su carrera, ganó cinco premios Grammy, incluido uno a la trayectoria en 2020. Su legado también incluye colaboraciones con artistas como Peabo Bryson y Maxi Priest, y una influencia duradera que se reflejó en la popular versión de "Killing Me Softly" grabada por los Fugees en la década de 1990.

Más allá de la música, Flack se destacó como educadora y promotora de la enseñanza artística, fundando la Escuela de Música Roberta Flack en Nueva York para niños y jóvenes.

Su muerte marca el fin de una era para la música soul, pero su legado perdurará a través de sus grabaciones y la influencia que ejerció en generaciones de artistas.

