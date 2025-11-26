Cubano atrapado en limbo migratorio finalmente recibe destino de deportación

Vídeos relacionados:

La historia de Josué Rodríguez Pérez, un cubano con más de tres décadas en Estados Unidos y con presuntos vínculos con el proyecto Puentes de Amor, dio un giro hace unos meses. Tras pasar tiempo detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue expulsado a México, un país donde no tiene vínculos, ni familia, ni un futuro claro.

Hoy vive en Cancún junto a otros cubanos deportados, intentando adaptarse mientras carga con el miedo más profundo, no poder despedirse de su hermano, enfermo de cáncer terminal en Florida, informó Wyofile, cuya historia fue reproducida por el medio Oilcity.news.

Rodríguez había reconstruido su vida en EE.UU. después de una etapa marcada por la pérdida, las adicciones y una condena por fraude que le costó la residencia.

Tras cumplir su sentencia en 2012, estudió, trabajó, invirtió en un camión propio, pagó impuestos y formó una nueva familia. Durante ocho años mantuvo un permiso de trabajo válido y una vida estable en Florida.

Todo se quebró en julio pasado, cuando acudió a una cita rutinaria para renovar su permiso laboral. ICE lo detuvo sin previo aviso y comenzó una odisea de traslados entre centros de detención en Florida, Texas, Colorado y Wyoming.

Pasó 40 días en la cárcel del condado de Natrona, donde, según dijo, vivió un aislamiento extremo que lo llevó a pensar en una huelga de hambre. Nunca vio a un juez, nunca recibió claridad sobre su futuro y terminó firmando un acuerdo de deportación por miedo a pasar meses más entre rejas.

En septiembre lo subieron a un autobús rumbo a El Paso y, escoltado por agentes, fue entregado a México. Llegó sin pasaporte, sin identificación y con solo un documento que le permitía estar diez días en el país.

Desde entonces intenta sobrevivir en una ciudad ajena, enfrentando precios abusivos, estafas y la incertidumbre permanente sobre su estatus migratorio. Su camión, el único patrimonio que tenía en Estados Unidos, fue embargado por el banco.

Su esposa logró visitarlo solo unos días; regresar a vivir a México no es una opción realista para ella. Sus hijas quedaron en Florida.

Pero el golpe más duro es la salud de su hermano, quien padece un cáncer agresivo que se ha extendido rápidamente. “Todos los días me siento triste, me cuesta pensar”, confesó Rodríguez. “Tengo miedo de no verlo con vida nunca más”.

Mientras se adapta a la incertidumbre en Cancún, encuentra consuelo en la solidaridad de otros cubanos en su misma situación. Cocinan juntos, se apoyan, se cuidan. Pero eso no borra el sentimiento de desarraigo.

“Nosotros trabajábamos, pagábamos impuestos, ayudábamos. Estábamos bien”, recuerda. La esperanza, dice, es que un próximo presidente revierta estas políticas y le permita algún día volver a abrazar a los suyos.

En redes sociales, su caso también fue expuesto por el influencer Alexander Otaola, quien aseguró que Rodríguez era seguidor del proyecto Puentes de Amor y simpatizante de Carlos Lazo, y celebró públicamente su detención.