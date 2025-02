"Un pueblo sumido en la miseria y la élite festejando": Críticas al Festival del Habano en medio de crisis y apagones

Vídeos relacionados:

La Habana acoge una vez más el Festival del Habano, un evento de lujo que celebra la exclusividad del tabaco cubano mientras el país enfrenta una de sus peores crisis energéticas y económicas en décadas. Con apagones que alcanzan hasta 20 horas diarias en diversas provincias, la celebración de este evento ha generado una ola de críticas en redes sociales, donde cubanos expresan su indignación por lo que consideran una muestra de desconexión del gobierno con la realidad del pueblo.

Un festival de lujo en un país a oscuras

Según la información oficial de Cubadebate, la vigésimo quinta edición del Festival del Habano reúne a más de 1,300 participantes de 70 países y se llevará a cabo hasta el 28 de febrero en el Palacio de Convenciones de La Habana. Organizado por Habanos S.A., el evento incluye visitas a plantaciones en Pinar del Río, recorridos por fábricas, conferencias y una feria comercial con 80 expositores internacionales.

Sin embargo, la celebración del festival contrasta con la realidad del país. En redes sociales, cubanos han denunciado que mientras La Habana es escenario de eventos, el resto de la isla enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias, escasez de alimentos, falta de medicamentos y una inflación galopante que hace casi imposible la subsistencia.

Uno de los comentarios más repetidos es el cuestionamiento sobre a dónde van los millones de dólares que recauda Habanos S.A., que en 2024 reportó ventas por 721 millones de euros. Año tras año, el gobierno asegura que los fondos de la Subasta de Humidores se destinan al sistema de salud pública, pero la realidad en los hospitales cubanos no refleja mejoras.

"Hipócritas": Reacciones de los cubanos en redes sociales

Las críticas en redes sociales no se han hecho esperar. Cubanos de diversas provincias han denunciado la indolencia del gobierno, destacando la ironía de que mientras el Festival del Habano se lleva a cabo sin contratiempos, el pueblo enfrenta escasez de cigarros y precios desorbitantes en el mercado negro. "El festival del habano del cubano es la caja de cigarro a 1000 pesos y el tabaco a 130", comentó un usuario, reflejando la frustración de muchos. "Señores, hay que tener la cara dura. Un país apagado y ellos de festival", dijo otro.

Algunos se preguntan cómo es posible que "el dinero de los habanos no se use ni para comprar un tornillo para las termoeléctricas". Otro usuario criticó el evento señalando que "ese festival es para el segundo avión privado porque en uno solo no caben tres barrigones con sus maletas de billetes".

El cuestionamiento sobre el destino del dinero generado también es recurrente. "¿Y qué pasó con el dinero de la subasta del año pasado? No se ha visto ni una gasa en los hospitales", reclamó un comentarista. Mientras tanto, la crisis energética agrava el descontento: "Camagüey con 22 horas de apagón y ellos celebrando", denunciaron en redes. "Esto es como el Titanic, el barco se hunde y la orquesta sigue tocando", ironizó otro usuario.

El malestar generalizado también apunta a la desigualdad de acceso a los recursos: "El pueblo sin cigarros y cuando aparecen valen 500 o 1500 pesos", se quejaron algunos. "Otra feria más para los turistas y la élite mientras los cubanos de a pie no tienen ni corriente", expresó un usuario. Otros reflexionan sobre la falta de inversión en servicios esenciales: "¿Cuántos ventiladores o incubadoras se pueden comprar con lo que costó ese festival?" y "Se gastan la luz en el Palacio de Convenciones mientras en Oriente seguimos en apagón".

Eventos de lujo mientras el pueblo sufre

El Festival del Habano no es el único evento de lujo que ha generado molestia entre los cubanos. Recientemente, el Festival de la Salsa también desató críticas, ya que se celebró con un gran despliegue de recursos en La Habana mientras en provincias como Santiago de Cuba, Holguín y Camagüey los apagones se extendían por más de 20 horas.

Además, la escasez de tabaco para el consumo local ha incrementado la indignación. Reportes recientes indican que una caja de cigarros Criollos, que oficialmente debería costar 30 CUP, se vende en la calle hasta en 500 CUP, mientras que una caja de H. Upmann alcanza los 1,500 CUP. Pese a que Tabacuba ha anunciado el sobrecumplimiento de su plan de producción, los consumidores cubanos siguen sin acceso a estos productos.

Una crítica recurrente

El Festival del Habano se celebra anualmente sin importar la crisis económica que atraviese el país. En 2024, la edición anterior también generó fuertes críticas por el contraste entre el lujo del evento y la precariedad en que viven la mayoría de los cubanos. Las promesas de destinar los ingresos a la salud pública han sido constantes, pero la realidad en los hospitales sigue siendo desoladora.

La pregunta sigue en el aire: ¿Dónde está el dinero de los humidores subastados y de los millones que genera la venta de tabaco cubano en el extranjero? Mientras el gobierno sigue celebrando estos eventos, el pueblo cubano sigue esperando respuestas y soluciones a una crisis que parece no tener fin.