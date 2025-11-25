Detallan la red criminal que permitió a un fugitivo chino controlar parte del negocio del tabaco cubano en Asia

Vídeos relacionados:

Un fugitivo acusado de fraude masivo, trata de personas y lavado de miles de millones de dólares logró controlar indirectamente la mitad del imperio mundial del tabaco cubano. Y durante años, nadie pareció verlo venir.

Nuevas revelaciones del medio especializado PANews exponen la estructura oscura que permitió al empresario chino Chen Zhi, buscado por Estados Unidos y Reino Unido, infiltrarse en la industria tabacalera cubana hasta convertirse en dueño indirecto del 50% de Habanos S.A., la compañía que comercializa a nivel global los puros más emblemáticos de Cuba.

Lo hizo oculto detrás de capas de empresas fantasma, criptomonedas y estructuras offshore que hoy son descritas como un “capitalismo de telaraña 2.0”, un modelo transnacional que combina tecnología blockchain, paraísos fiscales y redes de explotación humana.

Mientras Chen Zhi alimentaba su imagen de joven magnate del sudeste asiático, su conglomerado Prince Group operaba redes de estafas cibernéticas y complejos cerrados donde miles de personas eran traficadas, encerradas y obligadas a trabajar en fraudes digitales.

Las autoridades estadounidenses estiman que el grupo generó miles de millones de dólares a través de casinos ilegales, operaciones de criptomonedas y plataformas de pagos clandestinos como HuionePay, señalada por FinCEN como uno de los mayores centros globales de lavado de dinero.

Ese torrente de dinero sucio terminó mezclándose con una de las joyas comerciales de Cuba: Habanos S.A.

Lo más leído hoy:

La investigación de PANews confirma que Chen Zhi adquirió en 2020 una participación clave en Allied Cigar Corporation, la empresa que controla el 50% de Habanos. Lo hizo mediante compañías registradas en Hong Kong, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, moviendo acciones de un nombre a otro hasta borrar rastros visibles de su propiedad.

Pero documentos obtenidos por autoridades de Suecia y revelados por medios especializados reconstruyeron el rompecabezas: detrás de Asia Uni Corporation, Instant Alliance y otras firmas opacas, siempre estaba Chen Zhi.

Impacto directo en el mercado asiático del habano

La primera señal pública llegó en 2021, cuando el precio de los puros cubanos en Asia se disparó. Una caja que antes costaba entre 4,000 y 5,000 dólares hongkoneses alcanzó los 18,000. Ediciones especiales se vendieron en subastas por medio millón.

Fuentes del sector dijeron a The Standard que la estrategia aplicada en Asia fue simple: exclusividad, escasez y control del flujo de ventas. Con Chen al mando de parte de la cadena de distribución, el habano premium se convirtió en un producto casi especulativo.

La parte que más duele: el costo humano

Detrás del lujo de un Cohiba Edición Limitada fumado en un salón privado de Shanghái había historias muy diferentes con personas traficadas, migrantes engañados y obreros obligados a trabajar en complejos cercados en Camboya, Myanmar o Laos, según informes de EE.UU. y Reino Unido.

PANews recuerda que la riqueza usada para comprar activos en Hong Kong, financiar plataformas de pago, adquirir obras de arte o invertir en el tabaco cubano procede de ese sistema de explotación que ha dejado víctimas en toda Asia.

La cadena criminal permitió que el dinero recorrido en casinos ilegales y granjas de minería de Bitcoin terminara consolidado en negocios completamente legales, como la industria del puro cubano.

Cuba, el silencio y la incómoda pregunta

Ni Habanos S.A. ni Cubatabaco han hecho declaraciones públicas sobre Chen Zhi desde que las autoridades estadounidenses lo sancionaron y lo acusaron formalmente. El Gobierno cubano tampoco ha respondido sobre cómo un empresario prófugo terminó controlando indirectamente la mitad del negocio tabacalero más importante del país.

El caso se vuelve aún más inquietante considerando que China es hoy el principal mercado del habano cubano, por encima de Europa. Y durante años, parte de ese mercado estuvo influido por un hombre perseguido por dirigir una de las redes criminales más grandes del sudeste asiático.

Estados Unidos y Reino Unido han congelado activos, cerrado cuentas, sancionado a decenas de personas y desmantelado parte del entramado financiero de Chen Zhi. Pero el líder del Prince Group sigue prófugo, mientras su holding continúa operando en Camboya sin medidas aparentes contra su cúpula.

Lo que ya está claro es que el habano cubano, símbolo de lujo, tradición y orgullo nacional, terminó entrelazado en una telaraña criminal global que mezcló riqueza ilícita, explotación humana y operaciones en la sombra que salpican al negocio del tabaco en Asia.