Empresario chino buscado por el FBI estaría detrás del aumento del precio de los habanos cubanos en Asia

Chen Zhi, empresario chino sancionado por EE.UU. y Reino Unido, y cajas de habanos cubanos. Foto © Collage/L’Amateur de Cigare y Flickr/Yogibearsun.

Un empresario chino sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido por su presunta implicación en una red de fraude cibernético y tráfico de personas en el sudeste asiático habría estado detrás del espectacular aumento en el precio de los habanos en los mercados de Asia, según un reportaje de The Standard, medio con sede en Hong Kong.

De acuerdo con la publicación, Chen Zhi, de 38 años, adquirió a través de la compañía Asia Corporation, registrada en Hong Kong, el 50% de las acciones de Habanos S.A., la empresa encargada de la distribución mundial de los puros cubanos.

La operación se concretó en 2021, cuando la británica Imperial Brands vendió su participación por 1,400 millones de dólares a un consorcio de inversionistas en el que Chen habría sido una de las figuras clave.

Desde esa compra, los precios de los habanos se dispararon en Asia. Una caja que antes costaba entre 4,000 y 5,000 dólares hongkoneses pasó a venderse por cerca de 18,000, según fuentes del sector citadas por The Standard. Algunas ediciones especiales alcanzaron valores de hasta 500,000 dólares hongkoneses en subastas privadas.

Un imperio envuelto en escándalos

Detrás del aparente éxito comercial se esconde una trama internacional de corrupción, fraude y trata de personas. Según The Guardian, Chen Zhi —también conocido como “Vincent”— es el fundador y presidente del conglomerado Prince Group, con sede en Camboya y dedicado formalmente a los sectores inmobiliario, financiero y de servicios al consumidor.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. y el Reino Unido lo acusan de dirigir una red de estafas cibernéticas a gran escala que utilizaba a personas traficadas y forzadas a cometer fraudes en línea desde complejos cerrados en Camboya y otros países del sudeste asiático.

Las autoridades estadounidenses calificaron el caso como “una de las mayores operaciones de fraude financiero de la historia”, con más de 146 personas sancionadas y la incautación de 15,000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a las actividades del grupo.

Chen se encuentra prófugo y podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

El vínculo con Habanos S.A.

Una investigación publicada por L’Amateur de Cigare, revista especializada en el sector del tabaco, confirma que Chen Zhi es uno de los principales accionistas de Allied Cigar Corporation S.L.U., la sociedad española que controla el 50% de Habanos S.A. El otro 50% pertenece al Estado cubano a través de Cubatabaco.

El hallazgo surgió tras una revisión administrativa en Suecia que obligó a Habanos Nordic AB —distribuidor oficial en el norte de Europa— a presentar documentación sobre sus propietarios. Los documentos revelaron una compleja red de empresas offshore que conducen hasta Chen Zhi, a través de estructuras registradas en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Hong Kong.

El empresario posee, según el informe, la mayoría de las acciones de Simply Advance Ltd., compañía que controla otras entidades hasta llegar a Allied Cigar Corporation S.L.U., completando así el vínculo con Habanos S.A.

Impacto en el mercado del tabaco cubano

La revelación pone bajo la lupa la relación de Habanos S.A., una de las joyas comerciales de la economía cubana, con un empresario acusado de graves delitos internacionales. También explica el repentino incremento del precio de los puros cubanos en Asia, donde Chen habría implementado una estrategia de exclusividad y subastas que disparó los márgenes de beneficio.

Mientras tanto, el paradero de Chen Zhi sigue siendo desconocido. Las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido continúan su persecución contra el magnate, mientras su nombre ya figura entre los más polémicos vinculados al universo del tabaco premium y, ahora, al emblema comercial más reconocido de Cuba: el habano.