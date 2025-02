José Daniel Ferrer desafía a Díaz-Canel tras amenazas: "Morir por la patria es vivir"

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer denunció este martes en sus redes sociales que agentes represivos del régimen han amenazado con asesinarlo, desaparecerlo o encarcelarlo nuevamente.

“Diariamente me llega información de que sus agentes represivos le dicen a las personas que nos apoyan que me van a matar, que me van a desaparecer, que me van a encarcelar nuevamente, etc.”, escribió Ferrer en un mensaje publicado en Facebook y dirigido al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

En su declaración, el opositor recordó una frase del Himno Nacional de Cuba para reafirmar su postura de lucha contra el régimen: "Morir por la patria es vivir".

Además, reafirmó su determinación al señalar que no teme perder la vida, pues la considera eterna desde el momento en que decidió ofrendarla a su patria sufrida.

Ferrer también denunció este miércoles en la red social X que la represión del régimen no solo está dirigida contra él, sino que alcanza a activistas, vecinos y personas en situación de vulnerabilidad que tengan algún tipo de relación con él o le brinden un servicio.

Captura X / José Daniel Ferrer

"La policía política usa a la policía nacional para citar, amenazar, intimidar, detener y robar a activistas, vecinos, casos vulnerables, cuentapropistas, taxistas y motoristas que tengan alguna relación conmigo o nos presten algún servicio", denunció el opositor.

Como ejemplo, mencionó que en la tarde del martes, agentes del régimen confiscaron una olla eléctrica de su propiedad a un técnico que la estaba reparando. También aseguró que las detenciones son diarias y que en los últimos 10 días más de 300 personas han sido amenazadas por su vínculo con él.

La persecución contra Ferrer y su entorno se intensificó este miércoles en Altamira, Santiago de Cuba, donde agentes de la policía política y la policía nacional montaron vigilancia frente a su hogar para interceptar a quienes entraban o salían de la vivienda, según denunció el líder opositor.

Captura Facebook / José Daniel García Ferrer

"Agentes de la policía política y la nacional están esperando a todo el que sale de nuestro hogar para detenerlos, amenazarlos e interrogarlos. Más de una veintena de personas han sido acosadas hoy", denunció Ferrer en Facebook.

El opositor también señaló que, en un intento por desacreditarlo, las autoridades han recurrido a difamaciones, acusándolo de "terrorista" y, más recientemente, de "violador sexual".

"Pronto estarán diciendo que yo quemé al indio Hatuey", ironizó, evidenciando lo absurdo de las acusaciones.

En enero pasado, luego de ser liberado en la cual calificó como una negociación indigna, Ferrer envió otro contundente mensaje a Díaz-Canel: "Es hora ya de dejar de hacerle daño a Cuba, de poner fin al terrorismo de Estado contra el pueblo, de que millones de cubanos sufran todo tipo de privaciones y deseen emigrar a otras tierras, de que se persiga y encarcele en campos de concentración, al estilo nazi, a todo el que disiente".

Las denuncias de Ferrer reflejan el recrudecimiento de la represión en Cuba contra voces disidentes, una estrategia recurrente del régimen para intentar silenciar a la oposición.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ha sido víctima de constantes represalias por su activismo, incluyendo encarcelamientos y agresiones.

