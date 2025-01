José Daniel Ferrer envía contundente mensaje a Díaz-Canel

Vídeos relacionados:

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, quien fue excarcelado la pasada semana, envió en las últimas horas un mensaje a Miguel Díaz-Canel, a quien instó a celebrar en el país "elecciones libres y plurales" e iniciar un proceso de "reconciliación nacional".

"Es hora ya de dejar de hacerle daño a #Cuba, de poner fin al terrorismo de Estado contra el pueblo, de que millones de cubanos sufran todo tipo de privaciones y deseen emigrar a otras tierras, de que se persiga y encarcele en campos de concentración, al estilo nazi, a todo el que disiente", escribió Ferrer al inicio de un mensaje difundido en sus redes.

"Es hora ya de que Cuba se convierta en una nación libre y democrática, amiga de Occidente, de comenzar a reconstruir nuestra bella patria, de dejar atrás el hambre y la miseria", añadió.

A continuación, José Daniel Ferrer pidió "elecciones libres y plurales", que permitan al pueblo cubano recuperar su "soberanía".

"Es hora ya de iniciar un honesto proceso de reconciliación nacional donde no se excluya a ningún cubano. Nada más peligroso que aferrarse al poder y continuar alargando el sufrimiento de todo un pueblo. Haga lo que la razón y la justicia demandan", añadió.

Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que permaneció preso los últimos tres años y medio en Santiago de Cuba, aconsejó al gobernante que "no espere a que sea demasiado tarde".

"El tiempo se agota y la paciencia de un pueblo desesperado tiene límites. No le guardo rencor por las torturas que su régimen me ha infligido en sus terribles prisiones, no le deseo ningún mal, pero nunca callaré ante el mal que su régimen causa a nuestra nación y seguiré luchando por los derechos y el bienestar de todos los cubanos, consciente de que puedo volver a sus prisiones y hasta de que me pueden asesinar", concluyó.

Captura de Facebook/José Daniel Ferrer

En un mensaje previo, este 20 de enero, Ferrer lanzó un enérgico llamado a la unidad de todos los cubanos, tanto dentro de la isla como en la diáspora, para enfrentar al régimen y luchar por la libertad, la democracia y los derechos humanos en la nación.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Ferrer expresó su determinación de continuar la lucha contra la tiranía tras su regreso a la palestra pública, luego de tres años y medio de injusto y cruel encarcelamiento.

“Es la hora de que los cubanos de dentro y de la diáspora nos unamos en un solo frente y dejemos claro al mundo nuestro firme propósito de que estamos dispuestos a conquistar nuestra libertad y hacer de Cuba una nación justa y próspera aliada de Occidente”, escribió.

Ferrer García, quien fue liberado el pasado jueves, en sus primeras declaraciones tras salir de la cárcel ya había enviado un mensaje de firmeza y esperanza a los cubanos, a los que instó a perder el miedo porque "el opresor está cada vez más asustado".

“No tengan miedo de luchar por una Cuba libre, justa, próspera, no tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad y de mejores condiciones de vida a otras tierras", dijo en esa oportunidad, en declaraciones a Martí Noticias.

“No tengan miedo a enfrentarse al opresor, porque el opresor cada vez está más asustado, cada vez es más débil y en la medida en que lo miremos de frente, en que lo enfrentemos con dignidad con decoro, con valor, más corta será su existencia, menos tiempo le quedará en el poder, menos abusos podrán cometer y menos atropellos podrán seguir protagonizando”, añadió.

Ferrer concluyó que entre todos "podemos hacer que Cuba cambie, podemos ponerle fin a la opresión, a la miseria, al hambre, a la pobreza generalizada y darle a Cuba y al pueblo cubano lo que siempre debimos tener: una Cuba feliz, una Cuba libre, una Cuba justa, una Cuba próspera".

Considerado "preso de conciencia" por Amnistía Internacional (AI), José Daniel Ferrer fue encarcelado el 12 de julio de 2021, en el marco de las protestas antigubernamentales del 11J.

Líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Ferrer -que actualmente tiene 54 años- ha sido durante muchos años un firme opositor al régimen comunista cubano, lo que le ha valido múltiples encarcelamientos, persecuciones y represalias por sus actividades políticas.