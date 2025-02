Régimen cubano intimida a los vecinos de José Daniel Ferrer

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, denunció que la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) han intensificado la represión contra su entorno en Santiago de Cuba, citando, amenazando y deteniendo a personas que frecuentan su domicilio.

Ferrer mostró en varias publicaciones en sus redes sociales cómo en los últimos diez días, varias personas han sido amenazadas por su relación con él o por prestarle algún tipo de servicio.

Lo más leído hoy:

Persecución y amenazas en Cuba

El líder opositor compartió el testimonio de una de las víctimas de esta estrategia represiva. Yarisleidis Richard Rodríguez, es una madre soltera con un niño de cinco años que fue detenida por ser amiga de la familia Ferrer. La Seguridad del Estado le advirtió que solo podría continuar visitando su casa si colaboraba con el régimen como informante; de lo contrario, sería encarcelada.

Otro de los casos mencionados por Ferrer se relaciona con la confiscación arbitraria de bienes personales. "Ayer en la tarde le quitaron una olla eléctrica de nuestra propiedad a un técnico que nos la estaba reparando", denunció en X el opositor. La represión se extiende incluso a quienes prestan servicios básicos a su familia.

Vigilancia constante y acoso

Las acciones represivas contra Ferrer y su entorno se han intensificado en las últimas jornadas, con la presencia constante de agentes de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional frente a su vivienda. Estas fuerzas interceptan y amenazan a quienes intentan entrar o salir de su hogar.

El acoso de la policía afecta a los vecinos, a los taxistas, motoristas y cuentapropistas que brindan servicios a la familia de Ferrer, una estrategia que busca aislarlo y dificultar su vida cotidiana. A pesar del miedo y la represión, el pueblo santiaguero sigue llegando hasta la puerta del opositor y dándoles muestras de afecto, y apoyo.

Amenazas de muerte y desinformación

Ferrer también denunció que ha recibido información sobre amenazas de muerte en su contra, formuladas por agentes del régimen a sus seguidores.

"Diariamente me llega información de que les dicen a las personas que me van a matar, que me van a desaparecer o que me van a encarcelar nuevamente", publicó en Facebook.

A esto se suma una campaña de difamación en su contra, en la que se le ha acusado de terrorismo e incluso de delitos sexuales. "Pronto estarán diciendo que yo quemé al indio Hatuey", ironizó Ferrer.

El opositor reafirmó su compromiso con la lucha por la libertad en Cuba, dejando claro que no cederá ante las amenazas del régimen.

Preguntas frecuentes sobre la represión contra José Daniel Ferrer y el entorno opositor en Cuba