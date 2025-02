Chofer cubano desafía a la policía tras ser multado en La Habana

Un cubano que fue interceptado por la policía mientras llevaba a dos personas en su almendrón, en La Habana, denunció que le impusieron una multa de 8,000 pesos por estar boteando sin licencia.

El conductor, identificado como "Pablo Miguel", transmitió en vivo a través de Facebook el momento en que dos agentes de la PNR, un hombre y una mujer, lo sancionaban.

"Ahora en tu carro particular, de tu casa, tú no puedes recoger a nadie en la calle ni nada", protestó el joven.

“Te paran y te piden el papel de boteo como si ellos fueron inspectores, las patrullas no están para eso”, añadió el conductor.

“¿Multa por qué? Porque yo no he violado ninguna ley del tránsito ni he hecho nada”, reclamó, señalando que la patrulla que lo detuvo fue la número 255.

El chofer, quien no cedió a las amenazas de que se lo iban a llevar detenido, calificó de “mafia” el tema la imposición de las multas en Cuba.

También denunció que la gasolina se paga a precio de oro: “Ahora tú tienes que andar en tu carro vacío, cuando uno compra el petróleo a 1,10 dólares para ellos”.

En el video, se observa que tras entregarle la multa, los agentes se subieron a la patrulla y se fueron a toda velocidad.

Reacciones en redes: Indignación y denuncias de abuso policial

El caso ha desatado una ola de críticas en redes sociales, numerosos cubanos han denunciado la represión contra los transportistas privados y la corrupción dentro de la policía, además de reclamar que si no quieren que los cubanos boteen, que pongan transporte público.

"Que pongan guaguas y combustible, para ver si viajamos"; "No tienen transporte para la población y tampoco quieren que el particular lo haga. Lo que quieren es dinero"; "Ellos lo hacen así para ver si tú les das 5,000 o 10,000 pesos para no quitarte puntos de la licencia", comentaron algunos.

"Los policías están poniendo multas para poder cobrar"; "El verdadero bloqueo lo tienen ellos mismos, es una mafia organizada"; "Si la multa es de 8,000, tú les das 4,000 y se queda ahí. Así funciona el país, con corrupción en todos los niveles", opinaron otros.

"¿Y por qué no se ponen para los delincuentes, los ladrones y los que venden droga en las calles?", cuestionó uno de cientos de internautas en el video, que se ha viralizado en las últimas horas.

Varios usuarios recomendaron al afectado llevar el video como prueba ante la fiscalía, aunque muchos coincidieron en que las reclamaciones en Cuba suelen ser inútiles.

La situación del transporte en la isla sigue siendo crítica, con escasez de ómnibus, colas interminables y precios elevados en el sector privado. En opinión de muchos, la represión a los boteros solo empeora la crisis de movilidad en el país.

En los últimos días ha trascendido que hay una ofensiva de inspectores a la caza de irregularidades en el transporte de alquiler.