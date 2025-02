Madre suplica ayuda en Pinar del Río: “Mi hijo está en una cuna en la que no cabe”

La madre de un niño cubano con encefalopatía epiléptica denunció la situación en que se encuentra el menor, pues ya no cabe en su cuna, y las autoridades de Pinar del Río han hecho caso omiso a la solicitud de una vivienda con las condiciones idóneas para atender la enfermedad que padece.

Rosalba Castillo Barrios suplicó ayuda este jueves para que se dé solución al problema que viene denunciando desde hace años, del cual el gobierno local se ha desentendido, pese a tratarse de un menor con una enfermedad crónica severa.

Lo más leído hoy:

Su hijo Rosmiel padece el síndrome de Lennox Gastaut, un tipo de epilepsia grave que lo mantiene postrado en cama. En la actualidad, el niño sufre dolores y lesiones en sus pies porque ya no cabe en la cuna, y la familia no cuenta con una vivienda con espacio suficiente para atenderlo de manera adecuada.

Captura de Facebook/Rosalba Castillo

“Seguimos con las DENUNCIAS. Como todos saben y han visto, mi hijo al no tener la habitación que tanto necesita porque el Gobierno de Pinar del Río en seis años no ha dado, y al parecer no darán solución al tema (de) la vivienda, esas son las condiciones de mi niño en una cuna en la cual no cabe, mientras su cama está en casa de un vecino echándose a perder sin importarle a nadie”, reveló Castillo en Facebook y compartió un video donde se observan las circunstancias en que se encuentra el paciente.

La afligida madre recalcó: “Día a día, noche tras noche, mi hijo sufre en sus pies dolores y lesiones al intentar (…) estar cómodo y no puede debido a no tener espacio. Denuncia: ¡¡Rosmiel necesita su casa!!”.

Captura de Facebook/Rosalba Castillo

En otro texto compartido en la red social, la madre cuestionó a las autoridades por no atender el caso de su hijo; y lamentó no haberlo logrado, a pesar de no cesar en sus denuncias.

“Cuándo el gobierno va a entender que necesitas un poco de espacio para tu cama, tu colchón antiescaras, un espacio para tu coche y sentarte... Cuándo van a ayudar, si en seis años solo se las ha pedido una vivienda, aunque sea pequeña, para que tú, mi niño, puedas estar en tu cuarto con tus condiciones por tu salud”, preguntó Castillo.

Visiblemente angustiada, confesó: ”El alma se me cae en mil pedazos cada vez que te cargo en mis brazos y ríes, cuando te saco un rato al frente a coger el sol y tomar aire, y tan solo no tener ni un pequeño portal para ponerte ahí un rato y disfrutes mirando todo. Lamento mucho que esta batalla no la he ganado para ti, ni para tus hermanas... pero no me voy a cansar, porque el camino no está hecho de una sola piedra sino de miles. Dios tiene que ayudarnos, la vida no nos puede tratar tan mal. Tú no lo mereces mi niño, yo seguiré luchando por Ti. Te amo”.

En este post, la madre añadió fotografías del niño y de una escara que ya tiene en la espalda, lo que agrava su estado de salud.

No es primera vez que Castillo tiene que recurrir a la denuncia pública para exigir la atención de salud que requiere su hijo de manera permanente.

La mujer denunció en 2024 la falta de un medicamento indispensable para tratar la enfermedad del niño, el Levetiracetam, que según le habían informado no estaba disponible. Sin embargo, el fármaco “apareció” luego de ella haber emplazado al gobierno de Pinar del Río.

En 2021, ella también expuso la falta de apoyo del gobierno cubano a pesar de conocer la enfermedad de su hijo. Desde entonces, ha estado luchando contra las mentiras y negligencia de las autoridades.

Preguntas frecuentes sobre la situación de Rosalba Castillo y su hijo en Cuba