Youtuber cubano Frank Camallerys ya es ciudadano español: "Un sueño hecho realidad"

Vídeos relacionados:

El youtuber cubano Frank Camallerys acaba de obtener el pasaporte español, cuatro años después de haber llegado a ese país europeo.

Frank compartió una foto con el ansiado documento tomada en el bar de Madrid que visitó en su primer viaje, nada más salir del aeropuerto, y al que ha regresado muchas veces.

Lo más leído hoy:

Foto: Instagram / camallerys

"Hoy lo hice de una forma diferente; lo hice como un español más…", anunció en su cuenta de Instagram.

Foto: Instagram / camallerys

"Hoy cierro una etapa importante en mi vida y es el ciclo del inmigrante. Ya puedo decir orgullosamente que soy cubano-español. España me abrió sus puertas, me dio oportunidades y, sobre todo, un hogar donde me siento parte de algo más grande", afirmó.

El joven comentó que le duele no poder regresar a Cuba, y por eso agradece tanto el poder convertirse en uno más del lugar al que hoy llama su país.

"Esto no es solo un documento, es un pedazo de mi historia que me une para siempre a esta tierra que tanto me ha dado, desde el amor, una familia y amigos que ya son familia. Hoy brindo por el pasado que me trajo hasta aquí y por el futuro que me espera como ciudadano de este maravilloso país", concluyó.

Camallerys se mudó a España en octubre de 2021, tras una agresión que sufrió en Ciudad de México, cuando fue apuñalado en la propia entrada de su casa.

El joven fue víctima de una agresión en México el 1ro de junio de ese año, cuando al volver del gimnasio un desconocido lo esperaba a la entrada de su edificio con un supuesto paquete. El cubano recibió una herida de cuchillo en la pelvis y estuvo posteriormente hospitalizado por complicaciones intestinales derivadas de la herida.

En mayo del año pasado, Frank provocó las risas de sus seguidores y aplausos para su novio español al compartir un video en TikTok donde le ponía a prueba sus conocimientos de expresiones y palabras empleadas en Cuba.

"Mi novio es español y vamos a poner a prueba su cubanía, a ver qué tanto ha aprendido con tres años al lado de un cubano", dice a comienzos del video.

En marzo, el influencer vivió el emotivo momento soñado por muchos cubanos de reencontrarse con su familia. Luego de varios años sin poder abrazar a los suyos se reunieron en Miami, a donde viajó desde España con una visa de turismo y donde estuvo unos días disfrutando de sus seres queridos.

Preguntas frecuentes sobre la ciudadanía española de Frank Camallerys y su experiencia como inmigrante