Youtuber cubana reacciona a precios de nueva tienda en dólares de Holguín

Una youtuber cubana visitó la tienda inaugurada esta semana en Holguín que opera solo en dólares, la primera de su tipo en la provincia.

Katy Catarina, quien se identifica en redes como Aprendedora, quiso comprobar de primera mano cómo son los precios en el comercio Las Maravillas, de la cadena de Tiendas Caribe, donde se ofertan productos de aseo, perfumería, limpieza, útiles del hogar y artículos para bebés.

La joven solo llevó un billete de 10 dólares de su papá.

"En este video los llevo conmigo a un supermercado en Cuba que solo acepta dólares estadounidenses (USD). Esta es una experiencia completamente diferente a comprar en tiendas locales que aceptan pesos cubanos. Precios altísimos: ¡Prepárense para sorprenderse con los precios!", anunció a sus seguidores.

Después de un recorrido por el local, comprobó que estaba bien surtido, pero finalmente no se decidió a comprar nada, a pesar de que había cosas que necesitaba.

"¿Por qué no compré nada?", dijo, y reveló que volvía a su casa con el billete de 10 dólares. "Los precios me parecieron iguales a los de las MLC, incluso algunos productos creo que los podría comprar en las mipymes, es decir, en pesos cubanos", afirmó.

"Entonces no creo que sea una buena inversión gastar el dólar, que es una moneda que no pierde valor; y por otro lado, me parece mejor usar el peso cubano que sí se devalúa por día, desgraciadamente", precisó.

La chica se refirió a un aspecto de estas tiendas que más se ha criticado: el vuelto en caramelos. Ella quería comprar un gel de pelo que costaba algo más de un dólar, y por supuesto, no estuvo dispuesta a comprarlo y que le entregaran caramelos en vez del cambio correspondiente en dinero.

"En resumidas cuentas, lo que vimos fue lo mismo que había en MLC, pero en dólares. Y en los mismos precios, no hubo mucha diferencia, así que la verdad, un poco decepcionante. Porque encima, el dólar es más caro que el MLC", subrayó.

La nueva tienda Agua y Jabón en dólares se encuentra en la calle Frexes, entre Maceo y Mártires, la misma que antes operaba en MLC. Fue inaugurada con esta variante de pago el 18 de febrero, en medio de un apagón.

El horario es de 9:00 am a 4:30 pm, pero están cerrando una hora antes para facilitar a los trabajadores el conteo manual de las ventas, debido a que los cortes de electricidad impide hacerlo con las máquinas.

El gobierno cubano continúa fortaleciendo y extendiendo el comercio en dólares por todo el país. El pago es en efectivo o tarjetas bancarias en USD, tanto las internacionales como las Clásica, que ofertan la red de CADECAS.

Este tipo de comercios forma parte de la estrategia del gobierno para recaudar divisa extranjera, mientras la oferta en moneda nacional sigue siendo insuficiente.

Para la mayor parte de la población, que recibe su salario en pesos cubanos, estas tiendas agravan las diferencias sociales y no resuelven la crisis.

