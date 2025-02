"Nada que ver con un Walmart": Youtuber cubano visita supermercado en dólares de 3ra y 70

El youtuber cubano Michel Crónicas, quien reside en México y actualmente está de visita en Cuba, decidió documentar su experiencia en el supermercado de 3ra y 70, en La Habana, un establecimiento que solo acepta dólares y ha sido bautizado en redes sociales como el "Walmart de Cuba".

Michel, quien viajó a Cuba para acompañar de regreso a su madre y su padrastro, quienes habían estado de vacaciones en México con él, visitó el supermercado recientemente inaugurado, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la capital cubana.

En un video compartido en sus redes sociales, Michel expuso su sorpresa ante los elevados precios y la falta de productos esenciales. "No es fácil, no es fácil este supermercado en Cuba, donde un pedazo de queso cuesta $77 y un pedazo de carne, 100 y tantos dólares americanos", afirmó en su recorrido por los pasillos del establecimiento.

También señaló la escasez de productos en varias áreas del supermercado. "Muchos lugares, muchos refrigeradores, muchos espacios vacíos... se cobra en una moneda que no tiene el cubano, que no gana el cubano", expresó. En su video, mostró estanterías con ron nacional a precios "inaccesibles", refrigeradores vacíos y una carnicería donde solo se encontraba jamón. "Los carniceros cortando nada más jamón, que es lo que hay", apuntó.

Michel también destacó la presencia de refrescos y cervezas nacionales que, según él, "nunca más habían visto en Cuba". Sin embargo, criticó la falta de variedad en la oferta de productos. "Básicamente hay muchos pasillos con refrescos, con botellas de agua, hay cajas de puré, muchas cosas en conserva, pero hay muy poca proteína", dijo.

Michel continuó su recorrido mostrando los refrigeradores de los productos lácteos. "Miren esta es la parte de los congelados, de los yogures. Ese tipo de mantequilla está completamente vacío", dijo mientras enfocaba un estante casi desierto. También mostró varias cajas de productos tiradas en los pasillos, lo que indicaba que el surtido del supermercado era irregular.

El video de Michel Crónicas generó una ola de reacciones en redes sociales, tanto en TikTok como en YouTube. Muchos usuarios expresaron indignación por los precios del supermercado y la contradicción de que en Cuba se abran tiendas exclusivas para quienes tienen acceso a dólares. "¿Y cómo lo compras si ganas $20 al mes? No entiendo nada de Cuba", comentó un usuario en TikTok. Otro cuestionó: "¿Si nadie lo puede comprar, por qué se ofertan aún así esos productos?".

Otros usuarios hicieron comparaciones con supermercados de otros países y criticaron la etiqueta de "Walmart de Cuba". "Esto de Walmart no tiene nada, Michel. ¡Qué triste!", señaló un comentario en YouTube. "Es una burla para los cubanos", añadió otro.

Algunos también alertaron sobre posibles represalias contra el influencer. "Ten cuidado, Michel. Te pueden denunciar por exhibir el fracaso económico de un país con falta de libertad y democracia", escribió un usuario.

Un supermercado en dólares, prohibitivo para muchos cubanos

El supermercado de 3ra y 70 ha sido objeto de controversia desde su apertura. Anteriormente, la influencer Rosy Wanderlust también visitó la tienda y expresó su decepción: "Me dijeron que esto era como un Walmart y me siento estafada porque no tiene nada que ver. Aquí no hay ofertas, no hay promociones, no hay variedad".

Por su parte, el humorista cubano Jardiel abordó la situación con ironía, afirmando en un video que el lugar "parece un templo y dentro reina San Dólar", en referencia a la dependencia de los cubanos de las remesas para acceder a estos productos.

El mercado de 3ra y 70 forma parte del Hotel Gran Muthu Habana y es gestionado por la cadena MGM Muthu Hotels y el grupo Gaviota, vinculado al gobierno cubano. Solo acepta pagos en dólares en efectivo o con tarjetas recargadas desde el extranjero.

