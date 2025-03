Cubana comparte su experiencia en un restaurante japonés y divide opiniones: "Ese sushi parece pudín de arroz"

Sheyla Reyes, una tiktoker cubana que vive en Matanzas, compartió en TikTok su primera experiencia en un restaurante japonés en el hotel Iberostar Laguna Azul en Varadero. El clip ha generado cientos de reacciones y comentarios divididos entre el apoyo y la crítica.

En su testimonio, Sheyla explica: "Hoy quiero compartir con ustedes nuestra experiencia comiendo por primera vez en un restaurante japonés. Esto fue en el hotel, en uno de los restaurantes especializados que hay aquí". Señala que originalmente quería la cena para su cumpleaños, pero no había espacio disponible y tuvo que esperar al día siguiente.

Sobre la comida, comentó: "De entrantes nos trajeron sushi y una copita de vino. Decirles que yo no soy muy amante del sushi, pero estos sí estaban ricos, caballero, el mérito había que dárselos sí o sí porque estaban riquísimos".

También recibió una sopa de carne y pudo elegir su plato principal: "Te daban a elegir si lo querías de pollo, de pescado o mixto. Yo estuve eligiendo en mixto porque a mí me gusta el pescado también". Destacó como un punto positivo el hecho de que la comida fuera preparada frente a los clientes: "Algo que me gustó de este lugar es que te cocinan enfrente de ti, que yo nunca había pasado por esta experiencia y me encantó".

Sobre su experiencia personal, Sheyla resaltó que disfrutó especialmente la cena porque "hacía más de tres días que yo no comía arroz porque ustedes saben que en el hotel no había arroz en el buffet". Concluyó su relato con una reflexión: "Déjame dicho qué te pareció. Besitos, bye".

El video compartido en su perfil @sheyreyes03 ha acumulado miles de interacciones, con comentarios divididos entre quienes felicitan a Sheyla por la experiencia y quienes critican aspectos como la calidad del sushi o el hecho de que en la isla, muchas personas no pueden acceder a este tipo de lujos.

Algunos usuarios destacaron la apariencia del sushi, describiéndolo como "horrible" o cuestionando su autenticidad. Comentarios como "Los palitos eran lo único japonés" y "Ese sushi se ve horrible, parece pudín de arroz" reflejan la percepción negativa de varios espectadores sobre la comida servida en el restaurante.

Otros internautas, en cambio, defendieron a la tiktoker y criticaron las reacciones negativas. "Mucho hace su esposo con darle ese tipo de regalos que para ella es una bendición", comentó una usuaria. "A los seres humanos nos falta empatía, con todo lo que pasan en Cuba, a mí sí me da felicidad verlos disfrutar", expresó otra persona en apoyo a Sheyla.

También hubo quienes relacionaron la experiencia con la crisis económica que enfrenta la isla y la dificultad de muchos cubanos para acceder a alimentos básicos. "Para ti, para ella... pero acuérdate que eso es Cuba. No todo el mundo puede probar esa comida", escribió un usuario.

Este video fue grabado durante la misma estancia en el hotel 5 estrellas Iberostar Laguna Azul, en Varadero donde Sheyla documentó días atrás la ausencia de arroz en el buffet, lo que generó un intenso debate sobre la calidad y cantidad de los alimentos en los resorts de la isla.

