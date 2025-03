Artistas cubanos reaccionan en las redes a la trágica muerte de Paulito FG

La trágica muerte del salsero cubano Pablo Alfonso Fernández Gallo, conocido popularmente como Paulito FG, en un accidente de tránsito en La Habana este 1 de marzo desencadenó reacciones de artistas y músicos cubanos en las redes sociales que enviaron sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos.

Muchos de ellos recordaron los momentos en que compartieron escenario, y su legado a la música cubana.

Alexander Abreu, líder de la agrupación Havana D’ Primera, escribió en su Instagram: “Acaba de fallecer Paulo FG. La vida no me va alcanzar para agradecerte. Fuiste y serás el motor impulsor de todo lo que he hecho en mi vida. Ve con Dios y descansa en paz. Eres el mejor de todos. Este golpe me va a dejar secuelas. Te quiero mucho asere. Luz”.

El cantante y productor cubano radicado en Miami, Dale Pututi, recordó los tiempos en los que formaba parte de su orquesta: “Asere no me puedo creer esto. Me metí cuatro años aprendiendo contigo y siempre estábamos fajados yo con mis ideas de chamaco y tú siempre con tus cosas pero aprendí demasiado contigo, eternamente agradecido por esos años, de verdad no me creo esto, que Dios te tenga en la gloria Paulino la especulación de La Habana”.

El dúo cubano Buena Fe también expresó sus condolencias en Facebook: “Adiós Paulo FG. Hombre y amigo. Elegante y caballero. Le diste alegría a nuestro país y al mundo sin groserías y con respeto por las tradiciones. Gran artista. Descanse en paz Paulito Fernández Gallo”.

“Hermano muy triste la noticia te fuiste a una mejor vida y siempre recordaremos tu música y siempre serás uno de las estrellas de la música cubana crecimos y disfrutamos bastante tu voz y tu música que quedará para siempre”, compartió en Instagram el cantante y compositor Lenier Mesa.

“Descansa en paz maestro, tu música estará siempre con nosotros”, aseguró el joven artista Diván en su perfil.

El Yonki también compartió en redes un mensaje de condolencia: “En paz descanse uno de los salseros más duro de mi país que Olodumare te cubra con tu manto. Gracias por tu música y las condolencias para tu familia”.

Osmani García quiso recordarlo con un video de uno de esos tantos momentos que el público cubano disfrutó de Paulito FG sobre el escenario: “Fue un honor crecer contigo en tarima EPD ‘Especulación de La Habana’. Grande entre los grandes. El cantante que todos quisimos ser una vez. Gracias a Paulo FG viajé por primera vez fuera de Cuba a Cali, Colombia, tuve mi primer celular y mis papeles para poder ser cantante solista, así fue como pude obtener el permiso de trabajar solo cantando en la dictadura, muchas primeras grandes alegrías fueron gracias a Paulo FG. En paz descanse grande entre los grandes eternamente. La buena música inmortaliza”.

Enrique Álvarez, director de La Charanga Latina, expresó en sus redes: “En paz descanses hermano. Tu partida nos deja un vacío muy grande. Muy triste noticia conocer de tu partida. Paulito FG por siempre”.

La actriz y cantante cubana Rebeca Martínez mostró consternación tras conocer la triste noticia: “Aún sin poder creerlo... Hace unos días con su carisma, su voz, ese estilo tan peculiar, hizo vibrar al público en el festival de la salsa. Uno de los mejores exponentes de la música cubana. Te vamos a extrañar mucho”.

“Muy triste saber que ya no estás físicamente con nosotros, pero me llevo conmigo muchos recuerdos maravillosos cómo cuando armé los ángeles de La Habana en el año 2002 tú me regalaste el primer bajo para la orquesta más todos los consejos que me diste para que lograra tener éxito en mi carrera musical. Hoy se nos fue el artista más popular de Cuba sin dudas el sofocador de la salsa, el caballo, todos te debemos mucho hoy somos artista gracias ti y a muchos nos serviste de inspiración descansa en paz”, fue el conmovedor mensaje que compartió en sus redes Dayrán Perdomo.

