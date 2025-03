Locutor Frank Abel recuerda el bonito gesto de Paulito FG cuando le regaló su primer traje

Son muchos los artistas que tras la muerte de Paulito FG han compartido anécdotas que atesoran junto al cantante; el locutor cubano Frank Abel recordó el bonito gesto que tuvo con él hace varios años en Cuba.

En un programa de "Destino Tolk" dedicado justamente a Paulito FG, Frank Abel contó: “Yo tengo un buen recuerdo de Paulo. Una vez yo estaba presentando Cubadisco, que es la feria del disco en Cuba, un evento nacional donde se presenta la discografía cubana. Ese evento tiene una gala de inauguración y una de premios, yo fui presentador durante siete años de ese evento. Un día estaba yo en el Karl Marx y la ropa que me puse no se vio bien en cámara, hacía un juego extraño, era un chaleco, me veía barrigón”.

Fran Abel recordó que Paulito FG lo llamó a la salida del teatro y le dijo: “Oye Frank no me gustó cómo te veías”.

El locutor le contestó que no tenía nada más que ponerse y aclaró que en Cuba no te visten para salir en cámara es con el vestuario que tengas.

Con eterno agradecimiento recordó que un día después Paulito FG se apareció en la radio donde se encontraba trabajando con un traje: “Fue mi primer traje, yo nunca había tenido un traje, un traje completo de buen vestir, color arena, me lo regaló”.

“No tenía por qué hacer eso, yo no era amigo de Paulo, yo le podía caer bien pero yo era un locutor no teníamos relación (...) Según me dijo a él le molestó que la gente me criticara, cogió genio y dijo ‘este va a salir en la clausura bien sonado’”.

Durante el programa, Frank Abel se encargó de contarle a los presentadores dominicanos cómo fue la trayectoria artística de Paulito FG, su popularidad entre el público de la isla y la impronta que dejó en la música y en especial en la salsa y la timba cubanas.

El músico cubano falleció el pasado 1 de marzo en un trágico accidente de tránsito en el Malecón de La Habana.

