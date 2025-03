Cubanos indocumentados sobreviven en montes de Miami-Dade

Un grupo de cubanos indocumentados se encuentra sobreviviendo en un bosque de Florida, según un video publicado en TikTok por el perfil “Conducta Dade”, que se dedica a ayudar a personas de origen cubano que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Según el testimonio compartido en las imágenes, varias personas se han movilizado para llevarles ayuda y suministros básicos.

No obstante, necesitan un mayor respaldo para poder subsistir y encontrar una salida digna a su situación.

Muchos de los cubanos que se encuentran en el campamento provienen de pueblos pesqueros de la isla, donde trabajaban como pescadores y agricultores.

En el lugar donde están ahora se ayudan entre ellos para compartir recursos y han ido limpiando y acondicionando el lugar en el que se refugian, aunque este carece de las condiciones mínimas para una vida digna.

Las imágenes han generado un fuerte impacto en las redes sociales.

"Esta es la mejor página de TikTok, gracias por lo que hacen por la comunidad"; "Yo hago donaciones, ¿dónde es esto en USA?"; "Para vivir así, me quedo en Cuba", opinaron algunos comentaristas.

"Yo entiendo que muchos no salen adelante, pero eso de que no hay oportunidades no lo entiendo. En este país sí hay oportunidades, lo que pasa es que algunos no quieren trabajar. Es mi humilde opinión. ¿Por qué no se van a otro estado?", cuestionó otra internauta.

El caso de este grupo no sería aislado.

Según comentarios en redes sociales, también hay cubanos desamparados viviendo debajo del Expressway de Hialeah y en otras áreas de Homestead, evidenciando la vulnerabilidad en la que se encuentran muchos migrantes que llegan a Estados Unidos en busca de una mejor vida, pero que terminan enfrentando grandes obstáculos para integrarse.

Hasta el cierre de esta nota, no hay otros detalles sobre el caso referido por el perfil Conduta Dade.

Preguntas frecuentes sobre la situación de cubanos indocumentados en Miami