Padre cubano fallece en Rusia y su familia clama ayuda para repatriar su cuerpo

Una cubana identificada como Dayamin Sierra ha solicitado ayuda humanitaria para repatriar el cuerpo de su padre, quien falleció el pasado 24 de febrero en Rusia. La mujer expresó su desesperación a través de una publicación en Facebook, donde denunció la falta de respuestas por parte de las autoridades cubanas.

"Buenos días, en el día de antier 24 de febrero falleció en el país de Rusia un maravilloso esposo, padre, hijo de nacionalidad cubana. Yo como hija pido ayuda para ver cómo me pueden ayudar a traer el cadáver de mi padre para Cuba, ya que se le escribe a todo el mundo aquí en Cuba y nadie es capaz de dar respuesta, de coger ningún teléfono, no dan respuesta de nada de nada, y la moneda que tenemos no vale nada", escribió Sierra en el grupo público Ayuda colectiva Fundación Por un mundo mejor Fátima Cuellar".

Según su testimonio, su solicitud es exclusivamente humanitaria y no tiene fines lucrativos. "Yo solo pido ayuda humanitaria, no es para coger dinero ni sacar provecho, solo para que me ayuden a ver de qué manera me dan respuesta, dónde puedo acudir para recibir noticias de qué debo hacer para tener el cadáver de mi padre aquí en Cuba y darle una despedida y un descanso eterno", añadió en su mensaje, el cual acompañó con varias fotos de su padre.

Facebook / Grupo Ayuda colectiva Fundación Por un mundo mejor FC

El caso de esta familia no es aislado. En los últimos meses, se han conocido otras historias de cubanos fallecidos en Rusia cuyos familiares han enfrentado dificultades para repatriar sus cuerpos.

En abril de 2024, la familia de un cubano de 36 años, identificado como Yoendris Hardy Hernández, pidió apoyo para repatriar su cadáver tras su muerte en Rusia a causa de un infarto.

A principios de ese mismo año, la madre de Raibel Palacio Herrera, un joven cubano que falleció en la guerra de Rusia contra Ucrania, denunció que no tenía información sobre la ubicación del cuerpo de su hijo ni sobre su posible repatriación.

En julio de 2023, la familia de Osniel Ferrán Martínez, un joven que murió por neumonía en Moscú, solicitó ayuda urgente para trasladar su cadáver a la isla.

