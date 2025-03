Capturan a un menor de edad al intentar robar en una bodega de Santiago de Cuba

En un incidente que ha generado un intenso debate en redes sociales, un adolescente fue capturado tras intentar robar en una bodega ubicada en los Edificios C, en el Distrito José Martí, en Santiago de Cuba.

Según testigos -citados por el periodista Yosmany Mayeta- el menor fue rodeado por varias personas hasta que las autoridades llegaron al lugar y se lo llevaron bajo custodia.

Lo más leído hoy:

En las imágenes difundidas se ve al menor vistiendo uniforme, recostado junto a una pared mientras un hombre lo custodia en presencia de otras personas.

Aunque aún se desconoce si el menor de edad logró sustraer algo del establecimiento, algunos testigos afirmaron que portaba un cuchillo, lo que ha avivado la discusión sobre la naturaleza del hecho: ¿se trata de un simple acto de desesperación por hambre o de una manifestación de delincuencia juvenil?

Un debate polarizado en redes

El caso ha generado una ola de opiniones encontradas entre los internautas.

Muchos argumentan que la miseria ha convertido a los niños en delincuentes y que la desesperación por la falta de comida los lleva a tomar decisiones extremas.

"¡La miseria los ha convertido en delincuentes. Qué tristeza!", comentó un usuario reflejando la realidad que enfrenta gran parte de la población cubana.

"Lo siento, esto está mal hecho, pero es la miseria en la cual nos tienen sometidos. Sin pan, sin comida, sin electricidad, y para colmo no hay gas en la provincia. El pueblo se desespera y cuando el estómago suena, no hay aguante", argumentó otra persona, justificando la acción del menor como una medida desesperada.

"Ladrón es el que roba en un banco, roba en las casas y se lleva electrodomésticos. Pero el que va a la bodega a robar comida es porque está fachado. Y si es un niño, peor. Ahí se ve el punto de desesperación de la población", señaló un usuario en un comentario que generó múltiples respuestas.

Otros, sin embargo, consideran que robar no es justificable bajo ninguna circunstancia y que la necesidad no puede ser una excusa para el delito.

"Hoy es una tienda, mañana en una casa. El mal se corta de raíz", "Eso se llama ROBO. Conozco niños que tienen situaciones difíciles y no roban, prefieren vender pan, limpiar un patio o recoger latas, pero no roban", apuntaron dos comentaristas.

¿Un problema social más allá del caso individual?

Más allá del debate entre quienes justifican el hecho por necesidad y quienes lo condenan como un acto delictivo, hay quienes ven este incidente como parte de un problema más profundo en la sociedad cubana.

"La ocasión hace al ladrón, y en esta ocasión, la necesidad se impone. No se metió en ninguna casa, fue directo a lo del Estado. Ese niño es uno que ve que el salario de su mamá no alcanza y, de seguro, tiene un hermanito pequeño. La chequera de su abuela se va cuando compra un par de jabones. En sus adentros, seguro pensó que si le salía bien, a lo mejor en su casa podían llegar a fin de mes. No justifico el hecho, pero es un acto desesperado", reflexionó otro internauta.

La preocupación también se extiende a la falta de oportunidades para la juventud cubana.

"La juventud está desesperada por buscar dinero y se mete en cualquier cosa: asaltan, matan, la necesidad los está arrastrando al fondo", comentó otro usuario.

La realidad de la crisis

Cuba enfrenta una de las crisis económicas más severas de los últimos tiempos, con una escasez alarmante de alimentos y productos básicos.

"No está bien hecho, al contrario, pero seguro que su mamá no tiene ni para cocinarle. Aquí ahora mismo un pan de barrita vale 180 pesos", expresó un usuario en referencia a la inflación y la falta de alimentos en el país.

Algunos también sospechan que detrás del hecho podría haber adultos utilizando a menores para cometer delitos.

Lo que es innegable es que el incidente es un reflejo de la situación extrema que vive la población cubana y de las pocas opciones que tienen muchos para sobrevivir.

El debate sigue abierto: ¿se trata de una acción justificada por el hambre o de un acto delictivo que debe ser castigado?

Preguntas frecuentes sobre la delincuencia juvenil y la crisis en Cuba