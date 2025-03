Habla familiar de las víctimas de asalto con ametralladora en La Habana

La cubana Jesmy García, residente en Estados Unidos y familiar de las víctimas del violento asalto armado en La Habana, ha ofrecido declaraciones a AméricaTeVé41 sobre el caso.

Relató que la investigación está en manos de una inspectora de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), pero hasta el momento no hay detenidos ni se han recuperado las dos motocicletas robadas esa noche.

García confirmó que el custodio de las motos fue amenazado con una ametralladora (arma larga) y con un punzón o cuchillo. Sufrió agresiones físicas y fue atado. El hombre no resultó herido con ninguna de las armas, pero sí tuvo una crisis hipertensiva a raíz del violento suceso.

Los delincuentes ingresaron a la propiedad saltando un muro de manera silenciosa. En el parqueo había seis motos bajo custodia. Solo pudieron llevarse dos.

Los antecedentes del caso

La semana pasada se conoció la denuncia de este asalto violento en el municipio de Marianao, un hecho que fue captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se puede ver lo que parece ser un arma larga utilizada en el robo.

Jesmy García compartió los videos en redes sociales y pidió ayuda para hacerlo viral y ayudar a encontrar a los culpables. Se ve el momento en que los dos delincuentes armados llegan hasta el custodio, lo amenazan, lo amarran y se llevan las motos.

El sobrino de García es uno de los propietarios que perdió su vehículo en este robo. El joven es mensajero y había adquirido su moto con gran esfuerzo para mantener a su familia como padre soltero.

En criterio de García es muy poco probable que este tipo de armas de fuego estén en Cuba, y sospechó que pudiera pertenecer a alguien vinculado al Ejército o las fuerzas policiales en Cuba.

"El que me diga a mí que no hay armas para defender a Cuba, para que sea libre, me voy a reír en su cara. Miren los rifles de asalto que tenían esos malandros", agregó en su denuncia.

Preocupación por la circulación de armas en Cuba

El caso ha generado alarma entre los residentes de la zona, quienes temen que el uso de armas de alto calibre, como una ametralladora, se esté volviendo más frecuente en un contexto donde la seguridad ciudadana ya es motivo de inquietud.

En los últimos días, han aumentado las denuncias de asaltos y robos en Cuba con la presencia de armas de fuego. En un informe reciente, la Aduana General de la República (AGR) reconoció un incremento en los intentos de ingreso de armas al país.

En 2024 se detectó el intento de entrada de "un número significativo de armas, 35 casos de tráfico de drogas y más de 300 productos relacionados con actividades de contrabando". No obstante, no se precisó la cantidad exacta de armas incautadas.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido una declaración oficial sobre el violento asalto en Marianao ni sobre la circulación de armas en el país.

