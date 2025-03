Equipaje llegó días después y saqueado: Familia cubana denuncia robo a anciana en La Habana

Vídeos relacionados:

Una familia cubana denunció este lunes en redes sociales el robo del equipaje de una anciana en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, luego de que sus pertenencias llegaran con retraso y saqueadas.

Según una publicación en Facebook de una persona identificada como LeydisYoel Silva, su abuela viajó desde Miami a La Habana con su equipaje bien embalado.

Sin embargo, al llegar a la isla, sus maletas no arribaron con ella y tuvo que esperar dos días para recibirlas, una situación común en los vuelos chárter, donde la carga excesiva de bultos de agencias suele dejar en EE.UU. el equipaje de muchos pasajeros. Al recuperarlas, descubrió que habían sido abiertas en su ausencia y saqueadas.

"Me pregunto, ¿dónde está la empatía hacia una persona mayor que lleva sus medicamentos, ya que Cuba carece de todo tipo de necesidad?", escribió la persona denunciante, señalando que en el equipaje faltaban artículos esenciales para su abuela.

Además, cuestionó la falta de respuestas y mecanismos para reclamar en estos casos: "¿A quién podemos dirigirnos para que nos den una respuesta? Se gasta mucho dinero en estos viajes y al final son unos ladrones autorizados", añadió en su publicación.

De igual forma, la familia afectada contactó con CiberCuba para denunciar el hecho y pedir ayuda en la difusión del caso.

En su mensaje, detallaron que son de la Isla de la Juventud y que el retraso del equipaje los obligó a permanecer dos días en La Habana, hasta que finalmente les informaron que sus maletas habían llegado el domingo.

"Una vez que nos dirigimos a la terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí, ya los equipajes estaban abiertos y habían robado varias cosas. No nos dieron ninguna respuesta. Pienso que se aprovecharon de que mi abuela viajaba sola, es un abuso contra un adulto mayor que dependía de esos medicamentos. Me siento avergonzado de que en Cuba pasen este tipo de cosas", expresaron.

Casos como este han sido reportados con frecuencia por viajeros que ingresan a Cuba a través del Aeropuerto José Martí, donde las quejas por equipajes retenidos, saqueados o desaparecidos han ido en aumento en los últimos años.

Sin un sistema de reclamos eficiente y con la crisis económica agravando la corrupción en las terminales aeroportuarias, los pasajeros quedan indefensos ante este tipo de abusos.

El caos operativo en el Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de la ciudad de Santa Clara quedó expuesto en redes sociales en enero pasado, cuando comenzaron a circular videos e imágenes de los pasillos congestionados con equipajes, sobre todo de viajeros provenientes de Estados Unidos.

El periodista de Univisión 23, Mario Vallejo, compartió imágenes que muestran un desorden evidente en el manejo de equipajes y narró su asombro al verificar la autenticidad de las escenas.

“¿De verdad? Cuando me enviaron estas imágenes no lo podía creer. Tuve que hacer llamadas al aeropuerto de Santa Clara para convencerme de que no se trataba de un montaje con inteligencia artificial”, escribió el periodista, señalando que el problema radica en las operaciones de vuelos chárter.

Este problema se produjo en medio de la prórroga del gobierno cubano de la exención arancelaria para la importación de alimentos, productos de aseo y medicinas por parte de los viajeros que llegan al país.

En febrero, un vuelo que salió de Cuba rumbo a Estados Unidos llevó a bordo a apenas seis pasajeros que tenían todo el avión para ellos solos.

El insólito suceso ocurrió el sábado pasado y fue difundido en TikTok por el usuario Christian, uno de los seis viajeros, quien no podía salir de su asombro y confesó no saber por qué la aeronave iba vacía.

"El negocio está en la barriga del avión", dijo un internauta identificado como Cubanito 2025 en la sección de comentarios de uno de los videos compartidos.

Muchos cubanos comparten la opinión de que se trataba de un vuelo chárter sin pasajeros, pero repleto de paquetes que envían las agencias para los negocios en la Isla.

