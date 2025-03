Alexander Abreu saca a la luz la última canción que grabó con Paulito FG: "La vida no nos dio tiempo"

Vídeos relacionados:

El músico y cantante cubano Alexander Abreu ha compartido con gran emoción un tema inédito llamado "La Carta" que había grabado junto a Paulito FG, quien falleció recientemente. Esta canción se convierte en el último trabajo que realizaron juntos y en un homenaje a la memoria del legendario artista.

"Con el corazón roto en mil pedazos hoy, saco a la luz este dúo. La foto de fondo se hizo el día que le mosté la canción, ese día él me dijo: 'Tenemos que hacer algo juntos otra vez'. Se la enseñé y reaccionó con los ojos aguados, nunca había visto a Paulo así, y me dijo: 'Mañana mismo la canto'. Estábamos cerca de grabar el videoclip, pero la vida no nos dio tiempo. Se fue parte de mí con él y ahora soy yo el que se siente raro, como sombra, como un niño en un parque perdido. Dios, por favor, cuida el alma de este hombre. EPD", expresó Abreu en una emotiva publicación en sus redes sociales, acompañando el estreno del tema en YouTube.

La pérdida de Paulito FG ha sido un duro golpe para el mundo de la música cubana, y en especial para Abreu, quien mantuvo una estrecha relación profesional y personal con el artista.

Durante muchos años, Alexander Abreu fue trompetista de la orquesta de Paulito FG y, a pesar de haber construido su propio camino con su banda Havana D'Primera, la amistad y el respeto entre ambos siempre se mantuvieron firmes.

El tema recientemente publicado refleja la complicidad y la pasión que ambos artistas compartieron por la música, y su estreno representa una forma de perpetuar el legado de Paulito FG, quien marcó una época dentro de la música popular cubana.

Los seguidores de ambos artistas han recibido la noticia con gran emoción, llenando las redes de mensajes de apoyo y gratitud hacia Abreu por compartir este último recuerdo musical junto a Paulito FG. "Gracias por este regalo", "Su música será eterna", "Un dúo irrepetible", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las plataformas digitales donde se ha compartido la canción.

Con este lanzamiento, Alexander Abreu rinde tributo a un amigo, mentor y compañero de escenario, dejando claro que el legado de Paulito FG seguirá vivo en la música cubana y en los corazones de todos sus seguidores.

