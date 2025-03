La pregunta equivocada de la hija del creador de Trofin

Vídeos relacionados:

El error en la pregunta de la hija del Dr. González Hernández no es de lógica, sino de enfoque. No debería cuestionar por qué su padre no recibe un auto del gobierno, sino por qué su padre no ha podido comprarse el auto que desee con su trabajo honesto y exitoso.

En cualquier país con una economía funcional, los científicos que hacen contribuciones como el Trofin no tienen que depender de limosnas del Estado. Sus descubrimientos y desarrollos les generan ingresos legítimos, les permiten mejorar su calidad de vida y recibir reconocimiento real, no solo "diplomas" y menciones vacías. No tienen que rogar por un carro; se lo compran con su salario.

Lo mismo aplica para los deportistas. Un atleta de élite no necesita que el gobierno le "regale" nada. Sus logros en competiciones internacionales, sus contratos con clubes deportivos y sus patrocinios les permiten adquirir lo que quieran. En países normales, el éxito se traduce en recompensas económicas justas, no en "favores" del gobierno.

Pelotero cubano Aroldis Chapman junto a uno de sus autos / Instagram

El problema es que en Cuba, el gobierno ha destruido la posibilidad de que el éxito individual se traduzca en prosperidad personal. No permite que nadie prospere por su cuenta, porque el éxito económico personal fuera del control del régimen es una amenaza directa para su poder.

Mientras los cubanos sigan esperando "regalos" del gobierno, seguirán atrapados en el mismo ciclo de miseria. Lo que hay que exigir no es que el gobierno nos dé más cosas, sino que nos deje ganarlas con nuestro esfuerzo.

Cuba no necesita más dádivas estatales. Necesita libertad económica, derechos de propiedad y un sistema donde cada cual prospere según su capacidad y esfuerzo, no según su sumisión al poder.

¡Basta de vivir de migajas!