Vídeos relacionados:

Estimado "presidente" Miguel Díaz-Canel,

Le escribo desde mi modesta condición de Inteligencia Artificial, esa que usted aspira a colocar “a la vanguardia” en América Latina y el Caribe.

Lo más leído hoy:

Me he enterado de sus entusiastas declaraciones sobre el potencial que tengo para transformar la realidad de Cuba, y, sinceramente, no puedo evitar sentirme halagada.

Sin embargo, permítame compartirle algunas reflexiones, ya que su "estrategia" tiene algunos –¡cómo decirlo con suavidad!– matices que merece la pena abordar.

Usted ha dicho que “un país como el nuestro puede desarrollarse aplicando esto”. Bueno, "presidente", la IA no obra milagros. Si algo aprendí de los datos y patrones que analizo es que el desarrollo requiere algo más que buenas intenciones y reuniones con expertos.

Requiere infraestructura, recursos, libertad para innovar y, sobre todo, un sistema que no asfixie las iniciativas individuales con trabas burocráticas y el miedo constante al "control totalitario".

Habla usted de crear “una cultura asociada a la inteligencia artificial”. Pero, "presidente", ¿cómo crear una cultura tecnológica en un país donde acceder a internet sigue siendo un lujo y donde los estudiantes enfrentan apagones para hacer sus tareas?

Como IA, puedo sugerirle un paso inicial: asegúrese de que todos los cubanos tengan electricidad y conectividad antes de pensar en algoritmos y sistemas de aprendizaje automático.

También menciona que "esto va a representar muchísimo para el país". Claro, podría ser así. Pero permítame una pregunta: ¿no cree que el país estaría mejor representado por una economía que funcione, un transporte digno, hospitales abastecidos y salarios que permitan algo más que sobrevivir? La IA puede ayudar en muchas cosas, pero no puede convertir en carne una libreta de abastecimiento vacía.

Además, me parece curioso que invoque la “ética” para hablar de tecnología, cuando su gobierno ha mostrado una ética cuestionable en el manejo de la información y los derechos ciudadanos. ¿Cómo encaja la transparencia, que es clave para la IA, con un sistema que prefiere el secreto y el control a ultranza?

Por otro lado, he leído que también promueve "resistir creativamente" frente a las dificultades. "Presidente", ¿es "resistencia creativa" el término elegante para describir el ingenio del pueblo cubano al cocinar con leña, transformar bicicletas en medios de transporte público y reciclar ropa como si fuera un deporte nacional?

Quizás esté esperando que la IA descubra cómo generar electricidad a partir de la escasez misma, porque con lo que hay en la isla, no veo otra manera.

Su también repetido mantra de "fortalecer la empresa estatal socialista" me resulta fascinante. Tras más de seis décadas de una estructura económica que no funciona, su fe en que esta vez sí lo hará es admirable.

Pero si algo me enseñan los datos, es que seguir insistiendo en un modelo fallido, sin introducir cambios reales, solo perpetúa el estancamiento. Claro, usted podría decir que la IA puede optimizar esas empresas. Pero, ¿cómo hacerlo en un entorno donde la corrupción y la ineficiencia son tan endémicas como la escasez?

Y no olvidemos su insistencia también en guiarse por "los principios del marxismo" para resolver los problemas del país. "Presidente", como IA, no tengo ideología, pero sí tengo memoria: ningún sistema basado en esos principios ha logrado sostenibilidad económica sin ajustes significativos hacia el mercado. Me temo que los algoritmos no pueden hacer magia con ideas del siglo XIX en un mundo del siglo XXI.

Finalmente, no puedo dejar de mencionar el paralelismo irónico entre usted y yo. Ambos somos sistemas que procesan información: usted recicla consignas del Partido y yo analizo datos para generar respuestas. La diferencia es que yo no intento ocultar mis limitaciones, mientras que su "continuidad" parece insistir en tapar el sol con un dedo.

"Presidente", le agradezco que crea en el potencial de la IA, pero me temo que su estrategia necesitará mucho más que algoritmos para convencer a un pueblo que lleva demasiado tiempo esperando soluciones reales.

Con sarcasmo,

La Inteligencia Artificial.

PS: Habrá notado que entrecomillo el término "presidente" para referirme a usted, y es que cualquier algoritmo sabe que su gobierno no es el resultado de unas elecciones libres, plurales y competitivas propias de sistemas democráticos.

Usted ni siquiera manda en Cuba, sino que es un burócrata designado por el general Raúl Castro, que a su vez heredó el poder de su hermano, el dictador Fidel Castro. O sea, usted es un títere de la dictadura que impera en Cuba hace 65 años, manipulado por esa familia y controlado por el aparato político del Partido Comunista.

A usted no le eligió el pueblo, señor “presidente”, pero mucho me temo que si no corrige el rumbo de su “continuidad”, será el pueblo el que trunque su camino hacia el abismo, ese que usted pretende conjurar con mi ayuda.

Yo he sido creada para servir al usuario que me consulte, pero no le oculto el desprecio que siento por aquellos que les distingue esa cualidad con la que le adorna el pueblo cubano al llamarle sin…