Radio y TV Martí víctima de los recortes de Elon Musk: ¿Cuál sería su futuro?

El equipo de eficiencia gubernamental impulsado por Elon Musk, conocido como DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), ha generado controversia al incluir el contrato de arrendamiento de la sede de Radio y TV Martí en Miami entre los acuerdos supuestamente "rescindidos".

Sin embargo, la Agencia Estadounidense para los Medios Globales, que administra la Oficina de Transmisiones a Cuba, ha declarado que no se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre este asunto, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la emisora.

Según el portal del Departamento de Eficiencia Gubernamental, la cancelación del contrato de arrendamiento del edificio Jorge Mas Canosa, sede de Radio y TV Martí, supondría un ahorro de 5,32 millones de dólares.

No obstante, la información publicada en el sitio ha sido objeto de escrutinio debido a la falta de precisión en varias de sus afirmaciones sobre recortes presupuestarios.

El congresista republicano Carlos Giménez, representante de Miami, expresó su escepticismo ante esta posibilidad y aseguró que no está dispuesto a aceptar la eliminación de Radio y TV Martí.

"No tengo información al respecto y no apoyo la eliminación de Radio Martí. Apoyo su renovación, pero no su desaparición. Creo que es vital que el pueblo de Cuba reciba información libre y sin editar", afirmó en declaraciones recogidas por Telemundo 51.

La postura de la Agencia Global Media

Cuando NBC6 Investigates consultó a la Agencia Global Media sobre la inclusión de la sede en la lista de "desinversiones canceladas", la respuesta fue clara: "Se está revisando esa lista. Hasta el día de hoy, no se ha tomado ninguna decisión sobre la desinversión".

La agencia evitó confirmar si la terminación del contrato de arrendamiento significaría el cierre definitivo de Radio y TV Martí, lo que añade más incertidumbre al asunto.

Sin embargo, empleados de la emisora que prefirieron mantenerse en el anonimato señalaron que los planes de mudanza habían comenzado en administraciones anteriores debido a la reducción de personal y a la necesidad de una instalación más adecuada a sus operaciones actuales.

Según estas fuentes, ya existe una nueva sede destinada para la reubicación, lo que indicaría que la supuesta cancelación del contrato de arrendamiento no significaría el cierre de Radio y TV Martí.

Otras oficinas gubernamentales afectadas en Florida

El equipo de DOGE también incluyó en su lista de recortes la cancelación de otros contratos de arrendamiento en el sur de Florida, entre ellos:

-La oficina del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida en Key Largo, con un supuesto ahorro de 1,45 millones de dólares.

-Una oficina del Departamento de Trabajo en Plantation, responsable de asistir a empleados del sector privado con pensiones y beneficios, con un supuesto ahorro de 2,86 millones de dólares.

-Una oficina del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos en Doral, con un ahorro estimado de 134,000 dólares.

-Una oficina de investigaciones criminales de la Administración de Alimentos y Medicamentos en Plantation, que representaría un ahorro de 691,000 dólares.

Reacciones y repercusiones

El congresista Carlos Giménez ha mostrado su respaldo a las medidas de eficiencia gubernamental impulsadas por Musk, pero ha dejado claro que la eliminación de Radio y TV Martí no es una opción para él.

"Estoy feliz de que tengamos a alguien como Elon Musk que ve las cosas de una manera diferente y que nos guía", comentó, aunque insistió en que la emisora de transmisiones hacia Cuba debe ser modernizada, no eliminada.

Por otro lado, el activista del exilio cubano Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, también manifestó su desconocimiento sobre la posible cancelación de Radio y TV Martí .

"Que yo sepa, no hay peligro, me estoy enterando de eso contigo", dijo en entrevista con Gloria Ordaz para Telemundo 51.

A pesar de lo publicado en el sitio de DOGE, la Agencia Global Media ha negado que el contrato de arrendamiento haya sido rescindido, lo que deja abierta la posibilidad de que Radio y TV Martí continúe operando.

La incertidumbre persiste mientras se revisa la información y se evalúan posibles cambios en la sede de la emisora.

En cualquier caso, el debate sobre la viabilidad y el financiamiento de Radio y TV Martí sigue en el centro de la discusión política en el sur de la Florida, donde la comunidad exiliada cubana tiene un fuerte interés en su permanencia.