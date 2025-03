Estos días han sido una montaña rusa de emociones para Hallel Génesis, quien ha regresado a Cuba después de seis meses sin visitar la isla. La joven cantante y creadora de contenido ha estado compartiendo con sus seguidores los momentos más especiales de su visita a la isla, marcada por emotivos reencuentros con familiares y amigos. Además, ha aprovechado la oportunidad para disfrutar de nuevas experiencias, como hospedarse en la exclusiva Hacienda El Patrón, un lugar que refleja el lujo y la comodidad en medio de la naturaleza cubana.

Sin embargo, más allá del disfrute y la familia, Hallel también ha querido reconectar con sus raíces, visitando la escuela donde cursó sus estudios. Caminar nuevamente por aquellos pasillos llenos de recuerdos la transportó a su infancia, cuando soñaba con el futuro sin imaginar el éxito que alcanzaría. Durante su recorrido, tuvo la oportunidad de reencontrarse con algunos de sus antiguos profesores y, por supuesto, no pasó desapercibida entre los alumnos, quienes la recibieron con entusiasmo y no dudaron en acercarse para tomarse fotos con ella.

Uno de los momentos más memorables de su visita fue el reencuentro con su profesor de matemáticas, quien en su momento le hizo una broma sobre sus calificaciones. "Vi a mi profesor de matemáticas que fue el que me dijo 'Hallel, no te preocupes, no voy a decir que sacaste 15 de 100', pero nada, mi corazón no guarda rencor", comentó la joven con su característico sentido del humor en una de sus historias de Instagram.

El cariño de los estudiantes fue palpable, y muchos de ellos no tardaron en reconocerla y recibirla con la icónica frase que la ha acompañado en su carrera digital: "¡Y cómo dice el coro!". Sin duda, este regreso a sus orígenes ha sido una experiencia inolvidable para Hallel, quien ha podido combinar la emoción del pasado con la satisfacción de ver cómo su trabajo ha inspirado a las nuevas generaciones.

