Ministerio de Turismo asegura que el quinto mejor hotel del mundo está en Cuba

Vídeos relacionados:

El Ministerio de Turismo de Cuba aseguró en redes sociales que el quinto mejor hotel del mundo está en la Isla, pese a que actualmente el sector turístico siga en declive, ostentando las peores cifras desde 2003.

En una publicación de Facebook, la entidad del régimen destacó que el hotel Iberostar Grand Packard fue seleccionado el pasado año para integrar el Travellers' Choice – Best of the Best 2024, de Tripadvisor:

Lo más leído hoy:

En la categoría World Luxury, se posicionó en el segundo puesto, mientras que en la de Top World se ubicó en el quinto.

En esa ocasión, junto al Iberostar Grand Packard, de La Habana, también el Mystique Trinidad La Popa, de la cadena Royalton, clasificó en el lugar 19 de los mejores del mundo.

Ambos fueron parte de la lista de 25 establecimientos que, luego de un sondeo, conformó Tripadvisor.

"¡El hotel Iberostar Grand Packard brilla con luz propia!", escribió en Facebook el régimen, que intenta atraer más turismo en medio de una severa crisis que también afecta al sector hotelero.

El hotel de cinco estrellas Iberostar Grand Packard de La Habana se inauguró en septiembre de 2018 con 312 habitaciones con servicios especiales y acabados de primer nivel.

Captura de Facebook / Ministerio de Turismo de Cuba

En su momento de lanzamiento al mercado turístico podía alcanzar hasta los 1,300 euros por la Suite Star Prestige Packard.

Ahora, La Habana Vieja, donde radica el hotel de lujo, adolece de turistas pero el régimen sigue apostando por mejorar la promoción internacional de Cuba como destino turístico, reforzar la atención a turoperadores y revitalizar la imagen del país en el mercado global.

En enero pasado se registró una caída del 25 % en la llegada de visitantes internacionales en relación con el mismo mes del año anterior.

La razón se debe, mayormente, a la reducción de turistas canadienses, quienes históricamente han representado el mayor flujo de visitantes extranjeros a la Isla. La llegada de viajeros desde Estados Unidos y de la comunidad cubana en el exterior también bajó, aunque en menor medida.

Uno de los descensos más notables fue el de Rusia, un mercado que en los últimos años había sido fundamental en la mitigación de la crisis turística.

En enero, la cifra de visitantes rusos cayó a la mitad en comparación con enero de 2024, lo que evidencia la pérdida de atractivo de Cuba incluso entre este grupo.

No obstante, el régimen sigue apostando por la recuperación de este ramo, principal motor de la economía nacional.

En febrero, Manuel Marrero, el primer ministro cubano, enfatizó en la necesidad de desarrollar un trabajo conjunto entre todos los sectores para devolverle al turismo su papel de "locomotora de la economía cubana".

Preguntas frecuentes sobre la crisis turística en Cuba y el hotel Iberostar Grand Packard