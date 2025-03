Padre cubano le ruega a su hija en EE.UU. que no vuelva a Cuba por una triste razón: "No te mereces eso"

Un emotivo y desgarrador mensaje de un padre cubano a su hija, quien reside en Estados Unidos, se ha vuelto viral en las redes sociales. A través de un video compartido en TikTok por la usuaria Niurka Préstamo Oficial, la joven reveló la difícil conversación que tuvo con su progenitor, quien le pidió que no regresara a la isla debido a la crítica situación en la que se encuentra el país.

"Ayer recibo una llamada y era mi papá. Me dice: 'Hija, nada, aquí nada sirve. Te llamo a decirte que no vuelvas más a Cuba. Tú no te mereces ver la mierda en la que se ha convertido este país, la miseria en la que viven tu familia, tus amigos, tus vecinos. Tú no te mereces ver la pobreza que hay en este país, que hasta un niño te pide dinero para comprarse un chocolate'", relató la cubana con la voz entrecortada por la emoción.

Lo más leído hoy:

El padre, consciente de la nostalgia y el deseo de su hija por reencontrarse con sus seres queridos, le aconsejó firmemente que no renovara su pasaporte y que guardara en su memoria la imagen de la Cuba que conoció en su infancia. "Me dijo: 'No hagas tu pasaporte, no tienes que venir a nada. Quédate con el recuerdo'", añadió la joven en su conmovedor testimonio.

El video ha generado un fuerte impacto entre los cubanos dentro y fuera de la isla, quienes se han identificado con el dolor y la impotencia de la joven y su padre. La situación económica y social de Cuba ha empeorado en los últimos años, con una inflación galopante, escasez de alimentos y medicinas, y un éxodo migratorio sin precedentes.

La desesperación reflejada en este mensaje no es un caso aislado. Cada vez más cubanos se ven obligados a tomar decisiones difíciles ante la crisis que atraviesa el país, dejando atrás a sus seres queridos en busca de un futuro mejor. Mientras algunos insisten en la esperanza de un cambio, otros, como el padre de esta joven, prefieren proteger a sus hijos del dolor de presenciar la dura realidad de la isla.

El testimonio de la cubana ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde cientos de usuarios han expresado su solidaridad y comprensión. "Duele tanto ver a nuestra Cuba así, pero es la cruda realidad", comentó un usuario en TikTok. "Tu papá tiene razón, no hay nada que buscar aquí", señaló otro internauta.

La crisis en Cuba sigue empujando a miles de personas a buscar nuevas oportunidades fuera del país, mientras que quienes se quedan enfrentan el desafío diario de sobrevivir en condiciones cada vez más adversas. Para muchos, como este padre cubano, la única forma de proteger a sus seres queridos es pidiéndoles que no regresen.