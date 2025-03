¿A la "lista roja"?: Trump podría prohibir la entrada de cubanos a EE.UU.

Vídeos relacionados:

La administración del presidente Donald Trump podría implementar una restricción de viaje que prohibiría a los ciudadanos cubanos y de otros países entrar en Estados Unidos, según confirmaron funcionarios de ese país a The New York Times.

La prohibición estaría comprendida dentro de una orden ejecutiva, firmada por Trump el 20 de enero, titulada "Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otros", destinada a evitar "amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública".

Dos funcionarios, cuya identidad no fue revelada, comunicaron a The New York Times que la administración Trump está ultimando los detalles de la nueva prohibición, que sería más amplia que las impuestas en su primer mandato.

El borrador circulado con la medida propone una lista "roja" de países a cuyos ciudadanos Trump podría prohibir la entrada a Estados Unidos. Entre esas naciones figura Cuba.

Uno de los funcionarios dijo que la lista roja propuesta contiene países cuyos nacionales fueron restringidos bajo versiones de la prohibición de viaje anterior de Trump.

Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen figuraban en la lista del primer mandato y ahora se propone tentativamente añadir Afganistán.

"Tendrían categóricamente prohibida la entrada a Estados Unidos", afirmó la fuente a The New York Times.

La orden también contendría una lista "naranja" de países cuyo acceso se restringiría pero no se prohibiría por completo.

En ese caso, podrían expedirse determinados tipos de visados (viajes de negocios, por ejemplo, pero no para inmigrantes o turistas) y la duración de la estancia sería más corta.

En una categoría "amarilla" se incluiría a países cuyos nacionales dispondrían de 60 días para subsanar algunas deficiencias detectadas o pasarían a engrosar una de las otras dos listas.

De acuerdo con la agencia Reuters, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) fueron instados a presentar una lista definitiva de países bajo restricciones migratorias antes del 21 de marzo.

Los miembros de esos departamentos deberán entregar una relación de países a los que se debería suspender parcial o totalmente los viajes porque su "información de investigación y selección es muy deficiente".

En días pasados, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció una nueva política de restricción de visados dirigida a funcionarios de gobiernos extranjeros y otras personas involucradas en facilitar la migración ilegal hacia Estados Unidos.

En un esfuerzo por proteger las fronteras del país y garantizar la seguridad nacional, Rubio subrayó que la nueva política se aplicará a funcionarios de gobiernos extranjeros, incluidos los encargados de inmigración y aduanas, autoridades aeroportuarias y portuarias, y otros actores que, de manera deliberada, faciliten la inmigración ilegal.

La restricción de visados permanecerá en vigor hasta que los funcionarios extranjeros tomen medidas para garantizar que existan políticas eficaces y se apliquen las leyes de inmigración para prevenir el tránsito ilegal de migrantes.

La política se implementa bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza al Secretario de Estado a declarar inadmisible a cualquier extranjero cuyo ingreso en Estados Unidos "pudiera tener posibles consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos".

Además, algunos familiares de los funcionarios involucrados también podrían estar sujetos a estas restricciones.

