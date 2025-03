Deportados desde EE.UU. y abandonados en Panamá: El drama de cientos de migrantes

Vídeos relacionados:

En un intento por acelerar las deportaciones, el gobierno de Estados Unidos ha implementado un acuerdo con Panamá y Costa Rica que permite el tránsito temporal de migrantes deportados mientras se organizan sus retornos a sus países de origen.

Sin embargo, la medida ha generado una crisis humanitaria y una situación de incertidumbre para decenas de migrantes que, tras ser liberados en Panamá, han recibido un plazo de 30 días para abandonar el territorio.

Los migrantes afectados provienen, en su mayoría, de países como China, Rusia, Pakistán, Afganistán, Irán y Nepal.

Fueron detenidos por el gobierno panameño en un campamento remoto tras ser deportados de EE.UU., en una acción que los críticos han descrito como una "externalización de las deportaciones" por parte de Washington.

En medio de fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, Panamá liberó a decenas de estos migrantes el sábado pasado y les impuso un plazo de un mes para salir del país.

No obstante, para muchos de ellos, regresar a sus lugares de origen no es una opción viable.

El caso de Hayatullah Omagh: atrapado en un limbo

Uno de los afectados por esta política es Hayatullah Omagh, un afgano de 29 años que huyó de su país en 2022 tras la toma del poder por parte del Talibán.

“Somos refugiados. No tenemos dinero. No podemos pagar un hotel en Ciudad de Panamá, no tenemos familiares”, dijo Omagh a Associated Press.

“No puedo volver a Afganistán bajo ninguna circunstancia... Está bajo el control del Talibán, y quieren matarme. ¿Cómo puedo regresar?”.

Omagh y otros 65 migrantes de diversas nacionalidades fueron transportados en autobuses hasta Ciudad de Panamá tras haber pasado semanas detenidos en condiciones precarias.

Al llegar, se encontraron con la incertidumbre de no saber cuál sería su próximo destino.

Sin alternativas claras y con pocas opciones de asilo

Las autoridades panameñas han afirmado que los deportados pueden solicitar una extensión de su estadía por 60 días, pero no han ofrecido una solución clara a su situación.

Algunos migrantes como Nikita Gaponov, un ruso de 27 años que huyó debido a la persecución contra la comunidad LGBTQ+, aseguraron que no se les permitió presentar una solicitud de asilo en EE.UU.“Una vez que baje del autobús, dormiré en el suelo esta noche”, dijo Gaponov.

A pesar de haber sido deportados, muchos migrantes consideran que regresar a EE.UU. sigue siendo su única alternativa viable.

Condiciones inhumanas y denuncias de abusos

La detención de estos migrantes en Panamá generó fuertes críticas debido a las condiciones deplorables en las que se encontraban.

De acuerdo con testimonios, los migrantes fueron despojados de sus teléfonos, no tenían acceso a asistencia legal ni información sobre su situación migratoria.

En el campamento, algunos migrantes sufrieron problemas de salud sin recibir la atención necesaria.

Tras su liberación, defensores de derechos humanos identificaron a tres personas con graves problemas de salud: Una que llevaba una semana vomitando, otra que necesitaba insulina para tratar su diabetes y una tercera persona con VIH que había sido privada de sus medicamentos.

Según los testimonios de algunos migrantes, la situación en el campamento era crítica.

Omagh relató que un hombre chino realizó una huelga de hambre durante una semana, mientras que en otro episodio estalló una revuelta cuando los guardias se negaron a devolver un teléfono celular a uno de los detenidos.

“Mi esperanza era la libertad. Solo libertad”, dijo Omagh.

“No me dieron la oportunidad. Pedí muchas veces hablar con un funcionario de asilo y me dijeron ‘No, no, no, no, no’”.

Las autoridades panameñas han negado estas acusaciones y han restringido el acceso de periodistas al campamento.

El dilema migratorio: Sin un país de destino claro

Aunque organizaciones de ayuda humanitaria han ofrecido alternativas de reubicación en terceros países, pocos migrantes han podido acceder a estos programas debido a las dificultades para obtener visas.

Omagh aseguró que, en el campamento, las autoridades le informaron que podría ser enviado a un tercer país si lograba una visa.

Sin embargo, admitió que es "increíblemente difícil" conseguir una visa con un pasaporte afgano.

Cuando preguntó a las autoridades panameñas sobre la posibilidad de solicitar asilo en el país, la respuesta fue clara: “No aceptamos asilo”.

Carlos Ruiz-Hernández, viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, confirmó que ninguno de los migrantes desea quedarse en el país.

“Ninguno de ellos quiere quedarse en Panamá. Quieren ir a Estados Unidos”, afirmó.

El sueño americano persiste

A pesar de los obstáculos, el sueño de llegar a Estados Unidos no ha desaparecido para muchos migrantes.

Una mujer china que habló con AP bajo condición de anonimato expresó su determinación.

“Todavía sigo queriendo ir a Estados Unidos y cumplir mi sueño americano”, concluyó

Mientras Panamá sigue adelante con la implementación de este acuerdo migratorio con EE.UU., los migrantes liberados enfrentan un futuro incierto.

Con escasos recursos, sin opciones de asilo y con la presión de salir del país en 30 días, muchos se encuentran atrapados en un limbo migratorio sin una solución clara a la vista.