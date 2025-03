"La Carpintera": Así suena el tema de Dany Ome y Kevincito El 13 que tiene a las cubanas dando cintura en las redes

Un nuevo tema se ha vuelto viral en redes sociales, resulta que Dany Ome y Kevincito El 13 acaban de anotar otro hit a su cuenta de éxitos musicales.

En esta oportunidad se trata de “La Carpintera”, una canción que comenzó a sonar en Instagram y TikTok incluso antes de su estreno el pasado sábado.

En apenas dos días, el videoclip protagonizado por Pau Massola, ya tiene más de 387 mil reproducciones en YouTube.

Sin embargo, el mayor alcance del tema ha sido en las redes, pues tiene a muchas cubanas dando cintura a ritmo del estribillo.

“Aunque tú no eres carpintera, mi serrucho con tu madera hacen tremendo palo y tremendo palo es una loquera / Y si tú le dices para, ella acelera / No es bombera pero coge mi manguera / Siempre me está agarrando la brocha, pa’ que no me caiga de la escalera”, dice una parte de la letra que está llena de insinuaciones y frases picantes.

Decenas de chicas han compartido videos dando lo mejor de sí frente a las cámaras con unos movimientos de cintura de infarto.

Con semejante reacción del público es más que evidente que “La Carpintera” se ha convertido en otro exitazo de estos jóvenes reguetoneros cubanos.

Si todavía no has escuchado el tema completo aquí te lo compartimos. ¿Te atreves a bailarlo?

