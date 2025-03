Yomil confiesa por qué no se ha ido de Cuba: "Soy un patriota que sueña con ver ese proceso de construir un país de cero"

Yomil Hidalgo es de los pocos artistas veteranos del género urbano cubano que no ha abandonado la isla, sobre los motivos que ha tenido para no irse de su país habló en una reciente entrevista con el D'Robles Podcast.

“Cuando uno se va de Cuba es verdad que gana en muchas cosas pero pierde muchas cosas, y cuando uno se queda en Cuba gana muchas cosas pero pierde muchas cosas, es recíproco”, dijo el reguetonero.

El cantante confesó que durante el gobierno de Barack Obama pensó que “era el respirón que se necesitaba”, que la apertura sería significativa para Cuba y el ambiente que se generó en ese entonces le dio a entender que podría hacer carrera primero en su tierra.

“Lo segundo, no me hallo viviendo en otro país teniendo una vida solitaria, con presión, porque al final uno tiene un status de vida asequible, media-alta, y en otro país para tener eso tienes que trabajar fuerte, pero lo que más me afecta a mí es la soledad”, se sinceró el artista.

“Me quedé más por mis amistades, porque es mi país y yo soy un patriota que sueña con ver ese proceso de construir un país de cero, esto es un país que está como cuando terminas una guerra que hay que construirlo completo”, añadió.

Sin embargo, Yomil es consciente de que hay algo que no se recupera y es el tiempo, y durante estos años ha visto a muchas personas cercanas pasar trabajo en Cuba y cuando han decidido emigrar le ha tocado despedirlos con el deseo de que sus vidas fuera de Cuba sean mejor.

La esperanza de que Cuba pueda ser un país mejor se ha convertido para el reguetonero en una especie de convicción: “Me he empecinado en eso”.

“Yo voy a estar aquí, yo no tengo pensado quedarme en ninguna parte del mundo. Este es mi país y yo me muero como viví”, recalcó muy convencido.

