¡Solo los cubanos entenderán! Así nos ponemos cuando jugamos dominó: "Así somos"

El dominó es mucho más que un simple pasatiempo en Cuba; es una tradición cultural arraigada que desata pasiones y emociones intensas en quienes lo practican.

Un reciente video compartido en TikTok por la cuenta @lafarandulacubana1_ ha desatado risas y comentarios en redes sociales al mostrar el fervor con el que algunos cubanos disfrutan de este popular juego.

En las imágenes, un grupo de cubanos juega al dominó con la energía y el “enfado” característico que muchos adoptan durante las partidas. Entre gritos, manotazos en la mesa y gestos de frustración, el video refleja a la perfección el estilo de juego efusivo que distingue a los amantes de este pasatiempo en la Isla.

El clip ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios han debatido sobre si la escena es una exageración o si, por el contrario, retrata fielmente la intensidad con la que los cubanos viven el dominó.

"Eso es 100% real, si no hay gritos y golpes en la mesa, no es dominó cubano", comentó un usuario entre risas. Otro agregó: "No puede faltar el que se molesta y se quiere ir, pero regresa porque no puede vivir sin el juego".

El dominó es parte del ADN cubano y no hay esquina, portal o parque en el que no se arme una partida, generalmente acompañada de una taza de café o una cerveza fría.

Aunque para algunos pueda parecer una simple actividad de esparcimiento, para otros es una verdadera competición donde la estrategia y el “descaro” juegan un papel clave.

¿Y tú, cómo juegas al dominó? ¿Eres de los que se lo toman con calma o de los que golpean la mesa con cada ficha? ¡Comenta y comparte!

