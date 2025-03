Una nueva controversia ha estallado en redes sociales entre las influencers cubanas Daniela Reyes y Gloria Stephany, actual pareja de Ángel, expareja de Daniela. Todo comenzó cuando Daniela Reyes compartió en sus historias de Instagram un recuerdo de 2016, en el que aparece junto a Ángel, haciendo alusión al momento en que decidió iniciar su canal de YouTube.

La publicación no pasó desapercibida para Gloria Stephany, quien reaccionó con un fuerte mensaje en el que insultó a Daniela y la acusó de ser "una mentirosa" y "una infeliz". Además, advirtió que, ahora que ambas se encuentran en la misma ciudad, Daniela Reyes debe "aprender a respetar a las mujeres".

El enfrentamiento entre ambas ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, donde la mayoría de los seguidores parecen respaldar a Daniela y criticar la actitud de Gloria.

Entre las reacciones más destacadas, muchos cuestionaron por qué Gloria sigue pendiente de la vida de Daniela, sugiriendo que es ella quien no ha superado el pasado. Uno de los comentarios con más "me gusta" decía: "Daniela no ha hecho nada, solo puso un video de un momento importante para ella, y mira todo lo que están formando".

Además, varios internautas señalaron que el video compartido por Daniela apenas mostraba a Ángel, lo que refuerza la idea de que la intención de la publicación no era provocar a nadie. "Por Dios, si él no se ve casi", mencionó un seguidor.

Otros se burlaron de la reacción exagerada de Gloria, catalogándola de "chusma" y acusándola de "buscar sonido" en redes sociales. "Ella pensó que iba a quedar como una dura y lo que se ganó fue el premio a papelacera del año", comentó otro usuario.

Mientras tanto, Daniela Reyes, que actualmente tiene una relación con el cantante Yomil Hidalgo, no ha respondido públicamente a los ataques, lo que ha sido aplaudido por muchos de sus seguidores, quienes destacan su "inteligencia" y "estrategia de ignorancia" ante el conflicto.

La polémica sigue encendiendo las redes. ¿Será este el inicio de una guerra mediática entre ambas? Habrá que esperar para ver si alguna de las dos decide pronunciarse nuevamente sobre el tema.

