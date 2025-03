Humberto López asegura que un colero le ofreció adelantarlo en la fila de gasolina por 1,500 pesos

El vocero oficialista cubano Humberto López afirmó recientemente que un "colero" le ofreció adelantarlo en una fila para comprar gasolina a cambio de 1,500 pesos cubanos, revelando una práctica común que afecta a miles de ciudadanos en la isla.

Según relató López en el programa televisivo "Buenos días" de la Televisión Cubana, mientras esperaba su turno en una larga cola en una estación de servicio, una persona se le acercó discretamente proponiéndole agilizar su espera si pagaba dicha suma.

Lo más leído hoy:

“Yo hice un trabajo de campo. Llevamos varios días reuniéndonos para organizar esta comparecencia de hoy y el domingo dije 'bueno, vamos a recorrer algunos Cupet'. En algunos no vi situaciones, pero cuando llegué al Cupet que está en 33 y 42 aquí en el municipio Playa, había alrededor de cuatro o cinco personas en el entorno. No estaban lejos vicepresidente, estaban en el área del Cupet", explicó López a sus invitados en el estudio.

"Había uno que era el dueño de la cola y rápidamente me dijo: 'viene una pipa, no hagas la cola, 1500 pesos y vas a pasar de primero'. Generalmente cuando llegas a un lugar la gente te conoce, por suerte no me conoció y me pudo hacer la oferta para yo poder entender lo que estaba pasando", añadió.

El hecho fue calificado por el propio vocero estatal como una manifestación clara de corrupción cotidiana.

“Le dije 'no, no me interesa', pero no le bastó. Vino un segundo y me dijo 'este es un Cupet en dólares. Viene la pipa, esto va a detenerse una hora. Págame a 500 pesos moneda nacional el litro y sigue por 42 y en 39 y 42 tienen otro Cupet. Vas a echar el combustible que me pagues a mí. O sea, págame en efectivo en moneda nacional el equivalente de lo que vas a pagar en dólares y la echas allá. Allá no tienes que pagar ni nada, solamente yo te digo con quién y te van a echar'", continuó López.

La denuncia del vocero generó debate en la plataforma Youtube, donde fue compartido el programa, y en la que algunos usuarios criticaron la denuncia por considerarla tardía y superficial.

Algunas de las reacciones destacadas fueron críticas hacia la gestión del gobierno cubano: "El problema es lo miserable que ha convertido el gobierno a este país. Fíjate si son descarados que te dicen que la gasolina es en dólares", expresó un usuario.

Otro internauta cuestionó la viabilidad de hacer filas largas: "Señores, hay personas que trabajan con los vehículos y si me pongo a esperar en la cola que entre el combustible al Cupet y que me toque, me muero de hambre. Yo opino que Telegram es la mejor opción".

También hubo críticas puntuales al manejo de estas situaciones por parte de las autoridades: "En mi municipio se confeccionó un listado con todos los vehículos que pertenecen a esa área y funcionó muy bien hasta que al jefe de Cupet provincial de Granma le molestó y liberó la gasolina para venderla por cola. Resultado: solo compraron los coleros y revendedores".

Desde otra perspectiva, numerosos cubanos han señalado que este tipo de corrupción es consecuencia directa de la crisis económica y social generada por la gestión gubernamental y han cuestionado la sinceridad y profundidad de la denuncia de López, dada su conocida defensa del sistema político que fomenta precisamente estas prácticas ilegales.

Las largas filas para adquirir combustible en Cuba se han convertido en una constante debido a la escasez crónica que atraviesa el país, generando un escenario propicio para actividades ilícitas como la reventa o el pago por adelantarse en las colas.

Preguntas frecuentes sobre la corrupción y la crisis de combustible en Cuba