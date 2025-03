Amanda se gana piropos en redes y las indirectas van para Ultrack: "No sé qué magia hacen los hombres que nos quitan luz"

Vídeos relacionados:

Amanda ha vuelto a brillar, y sus seguidores no han dudado en hacérselo saber. La joven sorprendió en redes sociales al compartir una foto muy elegante que rápidamente se llenó de piropos y mensajes llenos de cariño y algunas indirectas claras para su expareja, el influencer cubano Ultrack.

En la imagen, Amanda luce espectacular con un vestido azul eléctrico de corte midi, ceñido al cuerpo y con un diseño off-shoulder (hombros descubiertos) que resalta su figura y elegancia. Complementó el look con unos tacones negros de punta fina, y dejó su cabello suelto y húmedo, en un estilo natural que le da un aire fresco y sofisticado. El detalle de sus tatuajes visibles completa un look moderno, elegante y lleno de personalidad.

Pero más allá de su estilazo, lo que más llamó la atención fueron los comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en resaltar el cambio positivo que han notado en Amanda desde su separación de Ultrack.

“Ayyy Dios perdóname, pero me he vuelto fans de las separaciones. No sé qué magia hacen los hombres que nos quitan luz. Tú has vuelto a brillar”; “Bien dicen que cuando una mujer sale de una relación ya ella vivió su luto y como una mariposa ahora es libre para volar. Te ves hermosa”; “Muy sencilla y bella”; “Pero qué hermosa”; “¡Volviste a nacer! Te ves radiante”; “Renació, ahora siempre estás arregladita, sales y disfrutas más de las cosas simples como salir a comer. Me alegra tu cambio y disfruta”; “Qué bien te sienta esta nueva temporada”; “Guapísima nuestra Amanda. Sé feliz, con quién sea, pero feliz”; “Qué bella estás, cómo has cambiado. Bendiciones para ti y tu familia”, escribieron algunos en los comentarios al post.

Algunos incluso fueron más directos al hacer referencia a su pasada relación: “Ay niña, qué bien estás, eso quiere decir que donde estabas, estabas mal”.

Lo cierto es que Amanda no solo se ve radiante, sino que también parece estar disfrutando de una nueva etapa, en la que todo parece indicar que ya hay un nuevo amor, aunque todavía no se sabe de quién de trata.

