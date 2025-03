Rachel Arderi enseña su rutina para tener glúteos tonificados y las redes arden: "Si el Bebeshito me coge mirando su pieza"

La influencer y modelo cubana Rachel Arderi ha vuelto a incendiar las redes sociales con un video desde el gimnasio en el que muestra su intensa rutina para lograr unos glúteos tonificados y firmes.

Con solo 22 años, y tras haber dado a luz hace apenas seis meses, Rachel demuestra que la maternidad no está reñida con mantener un cuerpazo de infarto.

En el video, que ya acumula miles de visualizaciones, la joven aparece realizando diferentes ejercicios centrados en las piernas y glúteos, entre ellos sentadillas en la máquina Smith y subidas a caja con pesas, dejando claro que su figura es resultado de esfuerzo y disciplina.

Captura Instagram / Rachel Arderi

El ajustado conjunto azul a espalda descubierta que escogió para esta sesión de ejercicios resalta muy bien cada una de sus curvas.

Las imágenes no pasaron desapercibidas para sus seguidores, quienes no han dejado de halagar su impresionante figura, y hasta más de uno terminó babeando por la cubana.

“Si el Bebeshito me coge mirando su pieza, coño tanque, tranquilo man, no te sulfures”; “Tu naciste con ellos tonificados”; “Cariño tienes el cuerpo perfecto”; “Primer paso tener la genética de una cubana”; “No a la envidia esa muchacha siempre ha tenido un cuerpazo no creo que esté operada aparte de los senos ya quisieran las operadas (nada en contra) verse tan natural”; “Cuándo tendremos Only Fans por aquí”; “Eso es una locura de mujer dios mío”; “Tú tienes algo espectacular una pinta que mata”, escribieron algunos en los comentarios.

“Hola mi nombre es Rachel. Tengo 22 años. Di a luz hace seis meses y tengo dos niños”, escribió junto a una foto desde el gym.

Captura Instagram / Rachel Arderi

Con estas publicaciones, Rachel no solo demuestra que se puede lograr una figura espectacular tras la maternidad, sino que también motiva a otras mujeres a perseguir sus metas de salud y fitness. Y, por supuesto, sigue siendo una de las cubanas que más suspiros arranca en redes sociales.

