EE.UU. emite una "alerta de seguridad" ante el apagón masivo en Cuba

La Embajada de los Estados Unidos en La Habana emitió este sábado una alerta de seguridad tras el apagón masivo que afectó a toda la isla el viernes, debido a una avería en una de las principales centrales eléctricas del país.

A las 11:00 a.m. (hora local) de este sábado 15 de marzo, el servicio eléctrico aún no había sido restablecido, y hasta el momento no se ha informado una fecha estimada para su recuperación. Además, hay reportes de fallas en el servicio de internet y telefonía celular, lo que complica las comunicaciones en la isla, destaca el comunicado de la sede diplomática posteado en Facebook.

"Se espera que los servicios de emergencia continúen, pero todos los ciudadanos estadounidenses en Cuba o que planeen viajar a Cuba deben estar al tanto y planificarse de acuerdo a esta situación", agrega el texto.

Subraya, además, que la red eléctrica de Cuba es "cada vez más inestable y múltiples cortes de energía han estado sucediendo en todo el país desde el 18 de octubre de 2024"; al tiempo que advierte que "el sistema eléctrico sigue siendo vulnerable y han estado ocurriendo interrupciones adicionales con más frecuencia y por períodos más largos".

La embajada pone contactos de emergencia a disposición de sus ciudadanos: Teléfono: +(53) (7) 839-4100 y Correo: acshavana@state.gov.

La víspera el Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que la desconexión general del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ocurrió por una avería en la subestación del Diezmero, provocando una pérdida masiva de generación eléctrica en el occidente de la isla y, en consecuencia, la caída total del sistema. Actualmente, se trabaja en la recuperación del servicio.

Desde octubre de 2024, Cuba ha enfrentado múltiples cortes de energía, tanto programados como imprevistos, afectando a la población y sectores clave como el comercio y la salud.

Según reportes ciudadanos en redes sociales, la electricidad falló en La Habana, Guantánamo, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Las Tunas, entre otras provincias.

