Médicos de Cienfuegos son sorprendidos por el apagón general y continúan con su operación

Vídeos relacionados:

Un equipo médico en Cuba que estaba realizando una cirugía el viernes por la noche fue sorprendido por el apagón general, y a pesar de que no tenían energía, decidieron continuar con la operación que concluyó exitosamente.

La hazaña, que refleja el compromiso y profesionalidad de los galenos, ocurrió en el Hospital Provincial Docente Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos.

Lo más leído hoy:

En plena intervención quirúrgica, los especialistas tuvieron que improvisar y echar mano a su ingenio y determinación; fue así que, valiéndose de linternas y celulares, siguieron operando con el quirófano a oscuras.

La información la compartió en Facebook el usuario "Las Cosas de Fernanda", afín al gobierno.

La nota no explica por qué un hospital provincial no cuenta con una planta que suministre energía durante un apagón.

De ser así, los médicos -por muy abnegados y sacrificados que sean- no tuvieran que acudir a este tipo de "soluciones" para asegurar la correcta atención de sus pacientes.

Ello no pasó desapercibido para los lectores de la publicación.

"Así estamos de mal, que ni grupo electrógeno tiene el hospital provincial", señaló un cuentapropista.

"Sin lugar a dudas son unos profesionales brillantes, pero que tengan que trabajar así, bajo condiciones de guerra, es una verdadera vergüenza", expresó una joven.

"Si por casualidad les va mal, en vez de ser héroes serían villanos, y con tremendo problema por negligencia. Es verdad, se la jugaron y salieron adelante. ¿Pero y si no?", consideró un hombre para quien la noticia habla de lo mal que va el gobierno. "Sus hospitales no tienen ni siquiera lo más mínimo para mantenerte vivo, suerte que estaban esos médicos, si no, otro sería el titular".

Las imágenes muestran que los médicos y enfermeros son muy jóvenes, algo que también conmovió a muchos.

Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y sanitaria en Cuba