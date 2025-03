Cubano visita por primera vez el Supermercado en dólares de 3ra y 70 en La Habana y así fue su experiencia: "Por poco me da un infarto"

Un joven cubano y su madre visitaron por primera vez el supermercado en dólares de 3ra y 70 en La Habana, quedando sorprendidos tanto por la variedad de productos como por los elevados precios.

En un video compartido en TikTok, el usuario @johnfashion_official documentó su experiencia en el establecimiento, mostrando estanterías bien surtidas con productos que suelen escasear en otras tiendas de la isla.

Lo más leído hoy:

Durante el recorrido, el joven expresó su asombro al ver la diversidad de mercancías disponibles, exclamando: “Y nosotros sin un peso. Ay, yo me erizo. El precio del jamón me asustó, por poco me da un infato”.

A pesar de la amplia oferta, tanto él como su madre consideraron que los precios eran excesivamente altos, lo que dificulta el acceso a estos productos para la mayoría de los cubanos.

El supermercado de 3ra y 70 ha sido objeto de controversia desde su apertura, ya que solo acepta pagos en dólares en efectivo o mediante tarjetas internacionales, excluyendo la Moneda Libremente Convertible (MLC) utilizada en otras tiendas del país.

Esta política ha generado críticas debido a que la mayoría de la población recibe sus salarios en pesos cubanos, limitando su capacidad para adquirir productos en este establecimiento.

Además, los precios de algunos artículos superan con creces el salario mensual promedio en Cuba. Por ejemplo, un panettone de 500 gramos se vende a 15,20 dólares, una cifra inalcanzable para muchos.

La apertura de este supermercado refleja la creciente dolarización de la economía cubana y la desigualdad en el acceso a bienes de consumo, generando debates sobre la equidad y la justicia social en el país.

Preguntas frecuentes sobre el supermercado en dólares de 3ra y 70 en La Habana