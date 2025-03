Se derrumba edificio en La Habana en medio del apagón general en Cuba

Un edificio residencial colapsó en la noche del sábado en el municipio Centro Habana de la capital, mientras la ciudad permanecía a oscuras debido al apagón generalizado que afectó a toda Cuba y que mantiene todavía este domingo a millones de personas sin servicio eléctrico.

Los hechos tuvieron lugar en la Calzada de 10 de Octubre y Santa Irene, según reporte en redes sociales de la activista cubana Anamely Ramos González, que compartió imágenes y videos del suceso.

Captura de pantalla Facebook / Anamely Ramos González

“Hay pocos escenarios más macabros que ese: estar completamente a oscuras desde hace más de un día y que de repente tu casa empiece a caerse encima tuyo. Y no ver ni de dónde vienen las piedras. Personas cercanas oían los gritos de auxilio también en medio de la oscuridad”, señaló en Facebook la activista del Movimiento San Isidro (MSI).

Según testigos presenciales, el derrumbe dejó atrapadas a varias personas, cuyos gritos de auxilio se escuchaban en la total oscuridad.

“Dicen que incluso para rescatar a las personas atrapadas no pusieron la electricidad. Pero muchos agentes de la Seguridad del Estado sí había. Esperemos que no haya víctimas mortales. Así vivimos los cubanos, encomendándonos a fuerzas sobrenaturales. Rezando para seguir vivos. ¿¡Hasta cuándo!?”, añadió Ramos González en su publicación.

El incidente ocurrió en medio de una de las peores crisis energéticas de la isla en años. Desde el viernes 14 de marzo, un apagón nacional ha dejado a millones de cubanos sin electricidad. En La Habana, menos del dos por ciento de los clientes contaban con electricidad este sábado en la noche.

La interrupción del servicio se debió a una avería en la subestación del Diezmero, en La Habana, que provocó el colapso del Sistema Eléctrico Nacional. Se trata del cuarto apagón masivo en menos de seis meses, reflejando la grave fragilidad de la infraestructura eléctrica del país.

Tras la falla, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) comenzó los trabajos para restablecer el servicio, priorizando hospitales y centros de producción de alimentos. Sin embargo, al cierre de esta edición, una gran parte del país sigue sin electricidad y las autoridades no han ofrecido un cronograma claro de restauración.

La falta de electricidad continúa afectando el suministro de agua, la refrigeración de alimentos y la conectividad en la isla, mientras crece la desesperación y la incertidumbre de la población.

El colapso de edificios en La Habana es un problema recurrente, agravado por la falta de mantenimiento y el envejecimiento de la infraestructura.

Se estima que en la ciudad se registran al menos 1,000 derrumbes parciales o totales cada año. Algunos de los incidentes más recientes han ocurrido en Centro Habana, uno de los municipios más afectados por la precariedad de la vivienda.

No es la primera vez que un derrumbe ocurre en La Habana en medio de un apagón, sumiendo a los afectados en una tragedia doble: la del colapso de sus hogares y la desesperación de quedar atrapados en la oscuridad.

En noviembre de 2024, durante el paso del huracán Rafael, más de 460 derrumbes, tanto parciales como totales, se registraron en la capital cubana mientras la ciudad sufría un apagón total.

Muchas de estas estructuras, ya debilitadas por décadas de abandono, no resistieron las intensas lluvias y los fuertes vientos, dejando a decenas de familias sin hogar. La falta de electricidad no solo obstaculizó las labores de rescate, sino que también aumentó el pánico de los residentes, que no podían ver ni escuchar con claridad a quienes pedían auxilio bajo los escombros.

En junio de 2024, otra serie de apagones coincidió con intensas lluvias que afectaron la infraestructura de la ciudad, provocando al menos 19 derrumbes en distintas zonas de La Habana.

En algunos casos, los desplomes ocurrieron de madrugada, sorprendiendo a los habitantes mientras dormían, sin posibilidad de reaccionar a tiempo debido a la falta de iluminación. En varios incidentes de este tipo se han reportado víctimas mortales y heridos.

La combinación de cortes eléctricos prolongados y el mal estado de las edificaciones ha convertido estos incidentes en una amenaza recurrente para la población, que vive con el temor constante de que su hogar pueda colapsar en cualquier momento.

Mientras los derrumbes se convierten en una amenaza constante para la población, la crisis energética sigue empeorando la situación. Aunque el gobierno ha anunciado planes para modernizar la infraestructura eléctrica con el apoyo de China, la falta de inversión y las condiciones económicas del país dificultan la implementación de soluciones efectivas.

Con un sistema eléctrico colapsado y una infraestructura urbana en ruinas, los cubanos enfrentan un panorama cada vez más crítico, donde vivir con el miedo a perderlo todo en un derrumbe o pasar días sin electricidad se ha convertido en parte de la vida diaria.

Al momento de redactar esta nota, ni las autoridades ni los medios oficialistas se han pronunciado sobre el lamentable incidente.