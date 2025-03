¿Qué se puede comprar con el salario de un abogado en Cuba? Vídeo viral muestra la realidad de los precios en Cuba

Un video publicado en TikTok por la usuaria kary_y_jonyyoutuber ha desatado una ola de reacciones al evidenciar la precaria situación económica en Cuba. En la grabación, la autora, Kary Sánchez, denuncia que su esposo, un abogado, recibe un salario mensual de 4,700 pesos cubanos (CUP), lo que equivale aproximadamente a 14 dólares al cambio informal, y muestra cómo todo su sueldo se va en una compra básica de alimentos sin alcanzar para cubrir el mes.

En el video, Sánchez (@kary_y_jony) explica: "Mi esposo es licenciado en derecho y cobra 4,700 pesos cubanos al mes, que aproximadamente son 14 dólares. Con este dinero compramos 2 kg de arroz por 1,400 pesos, 1 kg de azúcar por 600 pesos, además estuvimos comprando 1 litro de aceite por 990 pesos, las verduras no eran de la mejor calidad así que compramos mejor un picadillo de pollo por 360 pesos, 1 kg de hígado de pollo también por 850 pesos, 4 cabezas de ajo por 280 pesos, 2 libras de tomate por 120 pesos, y un pote de ají cachucha por 150 pesos, teniendo un sobregiro de 50 pesos cubanos. Dime, ¿crees que con estos alimentos se puede sobrevivir todo un mes? ¿Sabías que este era el salario de un abogado en Cuba?"

El video se viralizó rápidamente, alcanzando más de 22,000 'me gusta', 1,200 comentarios y 1,000 compartidos en pocos días. Las reacciones en los comentarios muestran una mezcla de indignación, escepticismo y comparación con la situación en otros países. Un usuario comentó: "14 dólares me gasto en un desayuno". Otro señaló: "Aquí en Perú un almuerzo para una persona cuesta 14 dólares". Desde Venezuela, un usuario indicó: "Gana más que aquí en Venezuela, soy médico y gano 3 dólares quincenales". Otro expresó incredulidad: "¿Y cómo sobreviven? No tienen anemia, buen estado físico, ¿cómo hacen?". Un comentario desde República Dominicana señaló: "14 dólares en República Dominicana se van en un solo día".

Algunos cuestionaron la conversión del salario cubano a dólares. Un usuario indicó: "Eso es mentira, 4,700 CUP son 195 dólares, no 14". Otro preguntó: "Si no tienen dinero, ¿cómo se pagan la ropa, los lentes y el celular?". También hubo críticas al sistema de gobierno: "Sigan votando comunismo", comentó un usuario. Otro escribió: "Hay que acabar con el comunismo que tiene a todo un pueblo viviendo indignamente". En contraste, algunos defendieron la política oficialista y culparon a EE.UU.: "La culpa es de las autoridades cubanas o del bloqueo que les tienen?", preguntó un usuario.

El video no solo refleja la percepción popular, sino que está respaldado por análisis económicos recientes. Un estudio del economista Omar Everleny Pérez Villanueva reveló que el costo mensual de la alimentación básica para dos personas en La Habana alcanzó en diciembre de 2024 los 24,351 CUP (202 dólares), lo que equivale a 12 veces el salario mínimo cubano de 2,100 CUP. En contraste, en 2020, cuando el gobierno cubano fijó ese salario mínimo, el valor del peso cubano estaba calculado a 24 CUP por cada dólar estadounidense. Sin embargo, la inflación y la devaluación del CUP en el mercado informal han reducido drásticamente su valor real.

Además, el propio régimen cubano ha admitido la inviabilidad del actual nivel salarial. En febrero de 2025, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa reconoció públicamente que "con un salario de 6,000 CUP no se puede vivir", aunque no ofreció soluciones concretas para la crisis. Esto se suma a la crisis de sectores clave como la salud y la educación, donde el gobierno ha intentado frenar el éxodo de profesionales con incrementos salariales en 2024, destinando más de 25,000 millones de CUP a estos sectores. Sin embargo, especialistas advierten que estos aumentos no son suficientes para compensar la inflación ni para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Las denuncias sobre la precariedad de los salarios estatales en Cuba han sido constantes. Profesionales de la salud, docentes y otros sectores han manifestado en redes sociales que deben destinar meses de sueldo para adquirir un solo producto básico como leche en polvo o alimentos frescos. En el caso de los médicos, por ejemplo, un especialista con más de 30 años de experiencia apenas supera los 6,000 CUP, una cifra insuficiente frente al costo de la vida actual. El incremento salarial anunciado en 2020 fijó el salario mínimo en 2,100 pesos cubanos y estableció un sistema de escalas para distintos sectores. Sin embargo, la medida no pudo contener la devaluación del CUP ni la inflación, lo que ha llevado a una crisis de poder adquisitivo aún más grave.

A pesar de intentos recientes por mejorar los ingresos en sectores clave como la educación y la salud, el régimen cubano ha destinado fondos para aumentos salariales sin que estos se traduzcan en mejoras reales en el poder adquisitivo de los trabajadores.

El video viral es una muestra del descontento creciente en la sociedad cubana ante la crisis económica. La imposibilidad de subsistir con los salarios estatales se ha convertido en una realidad innegable, reflejada en estudios económicos y reconocida incluso por el gobierno. Mientras los precios continúan en ascenso y los salarios permanecen congelados, los cubanos enfrentan una lucha diaria por la supervivencia en un sistema que no ofrece soluciones inmediatas.