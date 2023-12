Régimen cubano detalla sus incrementos salariales en Salud y Educación

El régimen cubano detalló cómo serán sus incrementos salariales en los sectores de Salud y Educación, dos ámbitos muy golpeados por la pérdida de profesionales en los años recientes.

Maritza Cruz García, viceministra de Finanzas y Precios, señaló en la Mesa Redonda de este jueves que en la planificación del presupuesto del Estado para 2024, "el 63% del gasto total está dedicado a los sectores de salud, educación, la asistencia y la seguridad social, además de cultura y deporte".

Insistió en que a la Salud van destinados 60,000 millones de pesos cubanos y 55,000 millones van a Educación. En estas áreas, con casi un millón de trabajadores, el gasto en el personal es del 20%.

"Estamos hablando de más de 25,000 millones de pesos en el incremento del gasto para respaldar las nuevas medidas. En la Salud Pública, son 13,785 millones en gasto del personal y los impuestos; en Educación, 11,544 millones, en lo cual se incluye la Educación Superior, con 756 millones", dijo la funcionaria.

Cruz García comentó que el incremento salarial debe verse como "una inversión imprescindible y necesaria que va a tener un efecto positivo en la población".

Sin embargo, la cosa no va de inversiones altruistas. La realidad es que el país está viviendo una profunda crisis en estos sectores, con un altísimo índice de abandono de los puestos de trabajo. El gobierno cree que la mejora salarial será una contención al éxodo de profesionales.

Incrementos salariales en la Salud Pública

Luis Fernando Navarro Martínez, viceministro de Salud Pública, dijo que el paquete de medidas incluye cuatro relativas a la colaboración médica como parte de la exportación de servicios; 12 sobre mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los empleados; y tres sobre la estimulación moral.

En este momento solo informaron las medidas que incrementan los ingresos de profesionales y técnicos directamente relacionados con la asistencia médica por ser las que comenzarán a surtir efecto a partir del 1 de enero de 2024.

Las medidas aprobadas son las siguientes:

1. Establecer el pago adicional mensual por años de servicio para médicos, estomatólogos, personal de enfermería, psicólogos, tecnólogos, licenciados y técnicos de la salud. A partir de 30 años de labor, cada dos años corresponde un incremento de 400 pesos mensuales.

2. Incrementar la tarifa horaria (pesos por hora) para médicos, estomatólogos, personal de enfermería y tecnólogos.

En los médicos y estomatólogos, la tarifa será de 50 pesos (de lunes a viernes a partir de 7 pm a 7 am. Los sábados, a partir del mediodía, y el domingo desde las 7 am).

En el personal de enfermería, la tarifa es de 40 pesos/hora, en los horarios de 7 pm a 7 am.

Los tecnólogos de la salud, la tarifa es de 30 pesos/ hora en el horario de 7 pm a 7 am.

3. Aprobar un pago adicional por condiciones especiales de trabajo a médicos, estomatólogos, personal de enfermería, psicólogos, tecnólogos, farmacéuticos y otros profesionales técnicos que trabajan directamente en los servicios de la salud de mayor demanda asistencial y tienen un nivel de responsabilidad superior, o donde las características de la patología a atender demandan un esfuerzo físico o mental superior al normal.

En los médicos del grupo 1 (3 pesos por hora); el grupo 2 (4.50 pesos); el grupo 3 (6 pesos) ; el grupo 4 (7.80 pesos) y el grupo 5, (9.00 pesos).

En el caso del personal de enfermería y otros técnicos, las tarifas se incrementan hasta los siguientes valores: grupo 1 (1.20 la hora); grupo 2 (2.30 la hora) y grupo 3 (3.50).

4. Autorizar el pago por el máximo esfuerzo en la carga asistencial, docente, investigativa y de otros servicios que aseguren la vitalidad del sistema nacional de salud.

Esta última medida busca paliar el incremento del trabajo de los profesionales que cubre la falta de algún otro en el mismo servicio donde pudieran asumir tareas que no les corresponden pero no están cubiertas.

Incrementos salariales en la Educación

La ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, se refirió al pago por concepto de antigüedad, uno de los asuntos que se había priorizado en este sector donde más de 240,000 docentes y no docentes, se beneficiarán.

Harán una distinción en los ingresos para los profesores de las escuelas pedagógicas y también en el caso de los educadores en IPVCE.

Aprobaron también un grupo de medidas relacionadas con la remuneración para condiciones de sobrecarga, donde habrá estímulos a personas que, además de cumplir con sus tareas, asumen las que corresponderían a docentes que no están ocupando su plaza.

"Son muchas las variantes que vamos a asumir en este caso", dijo la ministra sin especificar ninguna de las medidas ni las cantidades o porcientos en las que incrementarán los salarios en su sector.

"Gradualmente tendremos que ir impulsando una fuerza de trabajo calificada, estable y de alto nivel, para lo cual hay también un programa muy amplio y que no solo tiene que ver con la remuneración o con medidas de carácter económico", comentó.

Profesores de Educación Superior recibirán aumento de salario

El Dr. C. Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, reiteró la importancia de reconocer en los salarios la antigüedad de los profesores y la labor no solo del claustro, sino también de los trabajadores no docentes.

"En materia de presupuesto, estas medidas representan un crecimiento del 10%, en un año donde más del 20% de ese aumento estaba concebido para atender el regreso al calendario tradicional", explicó.

En este ámbito de la Educación, también atenderán la "sobrecarga docente". Aún están elaborando las normas y procedimientos para respaldar los pagos, en pregrado y en posgrado.

Aprobarán otras medidas que no se implementarán de inmediato y están relacionadas con el reconocimiento del pago de profesores, investigadores y especialistas que trabajan en proyectos internacionales y en las exportaciones en fronteras, y en servicios educativos online.

Desde 2022 están regulando también las condecoraciones. En este año entregaron más de 3,000 distinciones. “Este reconocimiento moral es igualmente importante para nuestros trabajadores”, dijo.