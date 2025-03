Cubana cuenta su experiencia buscando renta en Miami: "El efficiency más barato te vale $1,500 y es un cucurucho"

Miami sigue siendo escenario de intensas críticas por los altos costos del alquiler. En un reciente vídeo compartido en TikTok, una cubana identificada en la red como DianelaRodrgz compartió su experiencia buscando una renta en la ciudad.

En su video, la joven expresa su desesperación: "Si tú estás buscando renta en Miami, atiende para acá. Vas a sufrir como no has sufrido, ni como te hizo sufrir tu ex". Según relata en su perfil @dianelarodrgz, un cuarto con baño puede costar "2,300 pesos fácilmente", mientras que muchos lugares "no aceptan perros" o exigen un depósito de "500 dólares" por ellos. Además, menciona que hay alquileres donde "tienes que sacar un seguro de vivienda" y donde el pago inicial incluye hasta "tres o cuatro meses de depósito". También critica los costos extra, como el estacionamiento: "Te dan un parqueo y los otros tienes que pagarlos al mes, y te estoy hablando de 100 dólares al mes".

"Es un caos encontrar renta", concluye, mencionando que un efficiency puede costar entre "1,700 y 1,800 dólares" y que "el más barato te vale 1,500 y es un cucurucho".

El video ha provocado una avalancha de reacciones en TikTok, con comentarios divididos entre quienes apoyan su frustración y quienes creen que la situación está mejorando. Un usuario señaló: "Todas esas condiciones las crearon las mismas personas por destrozar propiedades, dejar de pagar renta, romper contratos, etc.". Otro comentó: "Amiga, pero no quieren salir de Miami. Yo vivo en Bradenton, FL, por 3/2 pago menos de 1,200 con balcón, laundry y parqueo gratis". Algunos afirmaron que los precios han comenzado a bajar: "Este video es de hace dos años atrás... Ahora mismo están bajando las rentas y si tienes buen crédito, 0 down y dos meses gratis". Otro compartió su experiencia: "Yo vivía en Kendall y cuando me mudé para esa casa fueron 11,400 de depósito por los 3 meses porque la renta era de 3,800. Ah, y 500 por el perro, así que fueron 11,900 en total".

Las experiencias varían entre los usuarios. Mientras uno aseguró: "Yo rento un efficiency por 1,100 todo incluido, más la internet", otro criticó las condiciones de algunos alquileres: "Los efficiency te están vigilando a quién traigas, si dejaste la luz encendida, etc.". Un usuario afirmó que salir de Miami fue su mejor decisión: "Miami solo de visita, salí hace ocho años, lo mejor que me pasó". Otro, en cambio, ofreció una visión más optimista: "Ya casi hay renta en todos lados. Tranquila, están bajando hasta las rentas. Yo estoy comprando casa y esperando a agosto. Ya verás".

El testimonio de esta cubana se suma al de otros usuarios de la red que han reaccionado a los precios de la renta en Miami. En octubre de 2024, un tiktoker criticó un *efficiency* de $1,450 al mes, describiéndolo como "un baño sin cuarto". Poco después, en otro vídeo reaccionó a otro alquiler de $1,200 sin cocina, donde el área para cocinar consistía en un refrigerador con un microondas encima. Según un informe de RentHop, Miami es la segunda ciudad más cara para solteros en EE.UU., con el 54% del ingreso medio destinado a la renta.

A pesar de la controversia, la realidad es que encontrar un alquiler asequible en Miami sigue siendo un desafío para muchos.

