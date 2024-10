Cubano reacciona a renta en Miami por 1.450 dólares: "Cero cuarto, un baño y una cocinita inventada"

Un cubano de Miami, (@anaydayan en TikTok) ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta después de su más reciente video, donde arremete contra los precios ridículos de las rentas en Miami. En el clip, que ya está prendiendo en TikTok, comenta con sarcasmo y enojo sobre una propiedad que cuesta $1,450 al mes por lo que él describe como "un baño sin cuarto".

"Esto es una falta de respeto, es inaceptable, inhumano", dice indignado. "¿Tú me vas a decir que por $1,450 eso está bien? No hay cuarto, no existe cuarto, tienes que dormir en el baño". Además, señala que la propiedad lleva publicada más de 50 días sin que nadie la rente, lo que deja claro lo absurdo del precio. "En qué cabeza cabe", continúa diciendo, criticando a los propietarios y realtors por aprovecharse de la situación para inflar los precios aún más.

La publicación ha generado una tormenta de comentarios y reacciones. Aquí algunos de los más destacados:

"La aristocracia. Denunciemos por favor"; "Esos son los nuevos dueños que compran casas a 600 000 y después la tienen que dividir en 4 eficiencias para poderla pagar"; "Oferta y demanda, así de sencillo"; "Eso se llama falta de respeto"; "Mi esposo pagaba 2100 dólares por un cuartico y un bañito, Miami es para los millonarios".

Entre las bromas y la seriedad, un usuario comentó: "Si me ponen un jacuzzi adentro me mudo", mientras que otro agregó: "Esa renta está más cara que en California". Sin embargo, el punto más repetido es la indignación por lo que muchos consideran un abuso por parte de los propietarios en Miami. Alguien incluso se atrevió a decir: "Miami es para los millonarios, el resto vivimos en el monte y con cocodrilos".

La situación de las rentas en Miami sigue siendo un tema caliente en redes, y cada vez más personas se unen al debate sobre los precios desorbitados. Para algunos, como este cubano, la única conclusión es clara: "esto es una locura, una falta de respeto total".