"Abusan de los viejitos": Cubana muestra las papas que vendieron a sus abuelos en Matanzas

Una cubana identificada en TikTok como @brianna4258 reaccionó en redes a las papas que le vendieron a sus abuelos en una placita en Matanzas. En un video publicado en la red social, la joven mostró las diminutas papas que les dieron y calificó la situación como una "falta de respeto".

"Miren las papas que le dieron a mis abuelos. Una total falta de respeto", comienza diciendo en la grabación mientras sostiene una de las papas en la mano y la compara con un huevo de codorniz. Brianna cuenta que tras una larga noche sin electricidad decidió visitar a sus abuelos. "Como ustedes saben, seguíamos desconectados del Sistema Eléctrico Nacional y nada, miren, aquí viven mis abuelos en este edificio", dijo en el vídeo compartido hace ya unas horas, donde explicó que al llegar se encontraron con la alegría de sus familiares, especialmente su bebé, quien disfruta pasar tiempo con su bisabuelo.

Más tarde, al preparar el almuerzo, se percató del tamaño de las papas que les habían vendido: "Es una total falta de respeto, miren para acá, un huevo de codorniz es más grande que una de esas papas. ¿Ustedes creen que es para que le vendan esas papas a las personas?". Criticó que, pese a la evidente precariedad, continúan abusando de las necesidades del pueblo.

Debido a la falta de electricidad, tuvieron que cocinar con carbón. "Aquí se estaba terminando el almuerzo y como mi abuela me comprase, me hizo un delicioso ajiaco".

En los comentarios varios usuarios respondieron a la denuncia. Algunos señalaron la dificultad de comprar alimentos en Cuba y lamentaron que los ciudadanos no tengan opción de elegir los productos que reciben. "En Cuba tienen que agarrar lo que el Estado quiera, no lo que uno quiera, y es bien difícil también tener esas mini papas porque hay que madrugar para hacer cola y poder obtener algo", comentó una usuaria. Otros criticaron la falta de acción ante la crisis: "No entiendo nada, ¿y por qué no protestan? Algo deben hacer, un adulto mayor no debe vivir en esas condiciones". También hubo quienes recordaron que manifestarse en Cuba tiene consecuencias. "Los meten presos por protestar, por eso tienen miedo", afirmó otro usuario.

Algunas reacciones expresaron indignación y desesperanza. "Eso es una falta de respeto, lo que hay en ese país, ya ni con los viejitos tienen consideración", lamentó una seguidora. "Qué difícil, no es fácil vivir así", expresó otra. Un usuario cuestionó: "¿Por qué el pueblo cubano no se levanta en una revolución?", mientras que otro comentó: "En los regímenes comunistas no existe la libertad de expresión". Hubo quienes ofrecieron consejos prácticos, como una persona que sugirió: "Llena un cubo de tierra y mete una papa dentro, así vas sembrando", y otra que explicó: "Aquí en el Yuma venden esas papas chiquitas y son más caras que las grandes".

Este no es el primer video de Brianna relacionado con la venta de papas en Cuba. Días atrás, publicó otra grabación donde documentó la llegada de papas a Matanzas y lamentó que solo estaban vendiendo dos libras por persona. "Imagínense, después de tanto tiempo sin comer papas, que te digan que solo te darán dos libras", comentó entonces.

La crisis alimentaria en Cuba sigue generando indignación, con constantes denuncias sobre la escasez, los precios y la mala calidad de los productos en los mercados estatales. Mientras tanto, más cubanos utilizan plataformas como TikTok para exponer las dificultades del día a día. La denuncia de Brianna no solo refleja un problema puntual con la calidad de un producto, sino que evidencia las dificultades que enfrentan los cubanos para acceder a alimentos en medio de una crisis prolongada.

